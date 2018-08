Golf, WGC Bridgestone Invitational 2018: Justin Thomas spicca il volo ad Akron! McIlroy e Poulter inseguono, Francesco Molinari resta indietro

Justin Thomas spicca il volo al termine del terzo round del WGC Bridgestone Invitational, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 70 del Firestone Country Club di Akron, in Ohio.

Il fuoriclasse statunitense è riuscito a domare il percorso con una tornata in 67 colpi, grazie alla quale si è proiettato da solo al comando a quota -14, con tre lunghezze di vantaggio sui suoi due più immediati inseguitori, ossia l’inglese Ian Poulter e il nordirlandese Rory McIlroy.

Il primo condivideva con Thomas la prima posizione a metà gara, ma non è andato oltre un giro in linea col par ed ora si trova a quota -11 come McIlroy, che non ha commesso sbavature e ha piazzato 3 birdie che gli hanno permesso di issarsi sul podio ed entrare in piena corsa per la vittoria.

Al quarto posto, intanto, c’è l’australiano Jason Day con 10 colpi sotto il par e una lunghezza di vantaggio sul connazionale Marc Leishman e sullo statunitense Kyle Stanley, mentre in settima posizione ci sono l’enfant prodige spagnolo Jon Rahm e soprattutto uno strepitoso Rickie Fowler, che ha realizzato il miglior giro di giornata in 65 colpi e ha recuperato ben 20 posizioni salendo a quota -8.

A completare la top ten ci pensano invece il sudafricano Louis Oosthuizen e l’inglese Tommy Fleetwood, quest’ultimo scivolato indietro rispetto alla prima posizione con un round in 74 colpi (+4), che lo pone ora a quota -7 e decisamente distante dalla vetta.

La giornata non è stata propizia neanche per Tiger Woods, che ha perso quota ed è sceso fino al 28° posto con un giro in 73 colpi, mentre l’italiano Francesco Molinari, scarico dopo lo storico trionfo nel British Open, ha chiuso la tornata in linea col par, recando con sé il rimpianto per un double bogey alla 18 che gli ha impedito di recuperare posizioni.

Molinari, dunque, è 57° a quota +2 e nell’ultimo giro proverà a fare del suo meglio per un piazzamento di rilievo in un torneo che finora non gli ha arriso.













Foto: Twitter PGA Tour