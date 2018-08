Pattinaggio artistico a rotelle, Campionati Italiani 2018: Silvia Nemesio regina del singolo. In Danza trionfo di Morandin-Remondini

Si sono da poco spenti i riflettori del Pala Folgaria, impianto sportivo dell’omonimo paese trentino in questi ultimi giorni teatro dei Campionati Italiani di pattinaggio artistico a rotelle delle categorie Junior e Senior. Un evento importantissimo che, oltre per il grande spettacolo offerto dagli atleti in gara, sarà fondamentale al fine di stabilire le convocazioni dei prossimi Campionati Europei e Mondiali e delle altre competizioni internazionali.

Dopo una gara dal livello stratosferico, Silvia Nemesio (ADP Trullo) si è confermata nuovamente regina del singolo femminile, conquistando il titolo nazionale per il secondo anno consecutivo. L’atleta romana allenata da Riccardo Felicioni, con un programma pattinato sulle commoventi note di “You Raise Me up“, ha dato prova del suo spaventoso bagaglio tecnico eseguendo correttamente tutti gli elementi: impressionante in questo senso la prima combinazione (già presentata nello short) triplo flip/ritt/triplo rittberger così come entrambi i salti eseguiti singolarmente, per non parlare del miglioramento notevole sulla componente prettamente artististica, premiata non a caso dalla giuria con tutti 9.9 sul secondo punteggio (9.6 la media del tecnico) per un totale di 387.80. In seconda posizione, con 378.30 punti e una valutazione tra il 9.6 e il 9.9 nel contenuto artistico, si è piazzata una convincente Letizia Ghiroldi (Pattinaggio Artistico Travagliato), autrice di una prestazione brillante pattinata sullo “Schiaccianoci” di Tchaikovsky in cui ha eseguito, tra gli altri elementi, un buon triplo flip e una bellissima combinazione triplo toeloop/ritt/thoren/triplo salchow, supportatati da una costruzione coreografica davvero ricercata e gradevole, ricca di tutte quelle caratteristiche che dall’anno prossimo saranno criteri delle “components”, ovvero il secondo punteggio del nuovo sistema di valutazione Rollart. Terzo posto per Silvia Lambruschi (Pattino Club La Spezia), protagonista di un programma pattinato sulle musiche di “Assassinio sull’Orient Express” con cui ha sfoderato il suo talento tecnico (bravissima nella combinazione doppio axel/ritt/thoren/triplo salchow e nel doppio axel singolo) e la sua esperienza interpretativa, ricevendo una valutazione dalla giuria con una media di 8.8 nel primo punteggio superando il 9.0 nel secondo, totalizzando 350.70 finali.

Nella specialità della danza a salire sul gradino più alto del podio sono stati Daniel Morandin e Anna Remondini (RollClub-Forlì Roller), autori di un programma energico ed espressivo pattinato sulle note della suite “Carmen“, in cui hanno eseguito al meglio tutti gli elementi richiesti; di particolare bellezza la sequenza di passi in presa, così come quella di cluster in coppia, il sollevamento rotazionale e la sequenza di travelling. I Campioni del Mondo in carica hanno dunque chiuso al primo posto ricevendo una valutazione altissima dalla giuria, con un punteggio di 9.9 assegnato da quattro giudici su cinque nel contenuto artistico per un totale di 242.500. In seconda posizione si sono piazzati con 229.650 Andrea Bassi e Silvia Stibilj (Progresso Fontana-Pattinaggio Artistico Triestino), protagonisti di un programma intenso caratterizzato da una notevole sequenza di passi in parallelo ma macchiato da una caduta di Silvia sul finale della sequenza di travelling, errore che ha leggermente influito nel giudizio finale della giuria, oscillante tra il 9.3 e il 9.0. Sul gradino più basso del podio si è posizionata la coppia di nuova formazione Massimiliano Antonelli e Camilla Barguino (PD Aquileiese-Pattinaggio Artistico Murialdo), bravi interpreti di una danza libera interessante contrassegnata da sollevamenti creativi ed originali, valutata dalla giuria con una media del 8.7 per un totale di 212.450.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Raniero Corbelletti