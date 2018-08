Pattinaggio artistico a rotelle, Campionati Italiani 2018: Immenso Luca Lucaroni! Pioggia di 10.0 per il titolo nazionale. Nemesio avanti nello short, Morandin-Remondini al comando dopo la style

Penultima giornata di gare nella cittadina di Folgaria (Trento), oasi verde nel cuore del Trentino, in questi giorni teatro dei Campionati Italiani di pattinaggio artistico a rotelle delle categorie Junior e Senior, competizione seguita a livello mondiale da tutti gli appassionati della disciplina.

Immensa. Non ci sono davvero altre parole per descrivere la prestazione di Luca Lucaroni (Frascati Skating Club), neo Campione Nazionale nella categoria Senior maschile. L’atleta romano ha letteralmente conquistato il pubblico del Pala Folgaria interpretando magistralmente le intramontabili musiche de la “Boheme“ di Giacomo Puccini, eseguendo un programma rifinito e curato nei minimi dettagli: sontuosi i primi due elementi, il triplo salchow e la combinazione triplo flip/triplo toeloop, così come il triplo rittberger preceduto da una meravigliosa transizione, oltre che l’impressionante combinazione triplo flip/ritt/triplo rittberger inserita come ultimo elemento di salto alla fine di un programma perfetto, valutato con una media del 9.8 nel primo punteggio e un plebiscito di 10.0 nel secondo, per un totale di 393.40; giusto riconoscimento per un atleta che più che pattinare dipinge sulla pista delle meravigliose linee raffinate, pulite come i fli, le volte e i tre eseguiti come se fosse uno specialista di danza. In una gara caratterizzata da molti errori si è piazzato in seconda posizione con 373.00 punti Alessandro Amadesi (Polisportiva Pontevecchio), autore di una prova covincente dal punto di visto caratteriale con una buona interpretazione di “Dracula”, macchiata però da qualche imprecisione tecnica come la mano poggiata sull’arrivo del triplo toeloop in combinazione con triplo lutz o l’atterraggio sporcato nel triplo rittberger. Sbavature anche per il terzo classificato Michele Sica (Rinascita Sport Life), la cui interpretazione di “Sleeping at last”, nonostante un buon triplo lutz e una buona combinazione triplo flip/triplo toeloop/triplo toeloop, è stata viziata da una caduta sul triplo rittberger.

Nel pomeriggio si sono inoltre svolti il programma breve del singolo femminile e la Style della specialità della danza. Nell’individuale la Campionessa del Mondo in carica Silvia Nemesio ( ADP Trullo) si è provvisoriamente portata al comando della classifica dopo aver eseguito un programma di altissimo contenuto tecnico. Sulle musiche arabeggianti la pattinatrice romana ha iniziato la sua performance eseguendo la difficile triplo flip/ritt/triplo rittberger, combinazione che di rado si vede in campo femminile, susseguita da un buon doppio axel e dalla trottola sul tacco sinistra; il triplo flip singolo, la sequenza di passi e la trottola combinata hanno poi condotto l’alteta alla fine della prova, valutata dalla giuria con una media del 9.5 nel primo punteggio e del 9.7 nel secondo per un totale di 95.90. In seconda posizione si è piazzata con 91.80 l’ottima Letizia Ghiroldi (Pattinaggio Travagliato), interprete di uno short pattinato sulle note del musical “Chicago” in cui ha realizzato al meglio gli elementi di salto come la bellissima la combinazione triplo toeloop/ritt/thoren/triplo salchow, commettendo però una piccola imprecisione sul triplo toeloop singolo, atterrato con una mano sulla pista. Al terzo posto provvisorio con 87.60 punti si è classificata Silvia Lambruschi (Pattino Club La Spezia), autrice di una buona performance interpretata su “Earned It” di The Weeknd iniziata con la velocissima combinazione doppio axel/ritt/thoren/triplo salchow ma viziata da un errore sull’ultimo elemento di salto, il doppio axel, eseguito solo semplice.

Nella Style Dance, quest’anno basata su un Medley Rock, la coppia formata da Daniel Morandin e Anna Remondini (RollClub-Forlì Roller) ha dominato la gara, rendendosi protagonista di un sensualissimo programma pattinato sulle note di “Sexbomb”; i detentori del titolo iridato hanno dimostrato grande fluidità e precisione nel pattern del Midnight Blues, originalità nella sequenza dei passi in presa a cerchio e grande velocità nei travelling, ottenendo una valutazione altissima oscillante tra il 9.6 del contenuto tecnico e il 9.9 del contenuto artistico per un totale di 96.700. Punteggi sopra il 9.0 anche per Andrea Bassi e Silvia Stibilj (Progresso Fontana-Pattinaggio Artistico Triestino), attualmente in seconda posizione con 92.400 davanti alla coppia di nuova formazione Massimilano Antonelli-Camilla Barguino (PD Aquileiese-Pattinaggio Artistico Murialdo), al terzo posto provvisorio con 83.300 punti.

Foto: Raniero Corbelletti