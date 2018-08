Pallanuoto, Coppa Italia 2018-2019: sorteggiata la prima fase. Il programma della manifestazione

Sorteggiata dalla FIN la prima fase per quanto riguarda la Coppa Italia di pallanuoto maschile per la prossima stagione. Il regolamento prevede, come di consueto, tre gironi da quattro squadre in tre città diverse (Genova, Roma e Bogliasco), con le prime due squadre di ogni raggruppamento che accedono al turno successivo, le Final Eight, dove sono già di diritto le attesissime Pro Recco e AN Brescia.

Prima Fase

Girone A (a Genova): SC Quinto, Nuoto Catania, CN Posillipo, Sport Management

Girone B (a Roma): Roma Nuoto, Lazio Nuoto, RN Florentia, CC Ortigia

Girone C (a Bogliasco): Bogliasco 1951, RN Savona, CC Napoli, Pallanuoto Trieste

Final Eight

Girone D: Pro Recco N e PN, 1^ girone A, 1^ girone C, 2^ girone B

Girone E: AN Brescia, 1^ girone B, 2^ girone C, 2^ girone A

Quarti di finale – venerdì 8 marzo

(QF1) Pro Recco N e PN-2^ girone A

(QF2) AN Brescia-2^ girone B

(QF3) 1^ girone A-2^ girone C

(QF4) 1^ girone C-1^ girone B

Semifinali – sabato 9 marzo

(SF1) Vincente QF1-Vincente QF4

(SF2) Vincente QF2-Vincente QF3

Finali – domenica 10 marzo

3°/4° posto

Perdente SF1-Perdente SF2

Vincente SF1-Vincente SF2

Foto: Renzo Brico