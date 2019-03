Pallanuoto, i migliori italiani della Final Eight di Coppa Italia: il cuore di Giacoppo, gli applausi per Tempesti

Nello scorso fine settimana a Bari è stata assegnata la Coppa Italia di pallanuoto: ennesimo trionfo per la Pro Recco, che ha spazzato via tutte le contendenti, inclusa Brescia in finale. A restare più a lungo in partita forse proprio l’Ortigia, poi quarta dopo aver perso la finale con la Sport Management. Di seguito i migliori italiani della Final Eight di Coppa Italia.

Francesco Di Fulvio (Pro Recco): un’ira di Dio nei tre giorni. Sempre incisivo, supportato da una squadra che, ancora una volta, si dimostra ingiocabile entro i confini nazionali. Lui però mette il punto esclamativo ad una cavalcata trionfale.

Pietro Figlioli (Brescia): guida i lombardi e li trascina alla finale nella delicata sfida contro la BPM. In finale sparisce assieme al resto della squadra quasi subito, ma comunque se è sempre Brescia l’ultima contendente dei liguri il merito è anche suo.

Massimo Giacoppo (Ortigia): debordante nella prima gara, tiene a lungo a galla la formazione siracusana nella difficile semifinale contro i campioni d’Italia. L’ultimo a mollare, ora dovrà guidare i suoi alla Final Six scudetto.

Andrea Fondelli (Sport Management): la migliore performance nell’unica partita persa. Tiene in partita fino alla fine i Mastini contro il Brescia, per provare a sfatare un tabù e portare la BPM in finale, ma anche questa volta si deve accontentare della terza piazza.

Stefano Tempesti (Pro Recco): menzione ad honorem, gioca un quarto con il Posillipo e gli ultimi minuti contro il Brescia, tra gli applausi del pubblico. Aggiunge l’ennesimo trofeo ad una carriera strepitosa, e non è destinato a fermarsi.

Foto: Salvo Barbagallo LPS