Nuoto sincronizzato, Europei 2018: programma, orari e tv di venerdì 3 agosto. Tutti gli azzurri in gara

Da quest’oggi Glasgow sarà la capitale degli sport acquatici e non solo in un mese in cui gli eventi sportivi non mancheranno. Il nuoto sincronizzato fa parte dello show e la rassegna continentale è pronta a regalare grandi emozioni al pubblico presente. L’Italia si presenta ai nastri di partenza per provare ad eguagliare il bottino di medaglie ottenuto due stagioni fa a Londra. La squadra di Patrizia Giallombardo ha fatto vedere nel corso delle World Series di avere qualità ed i riferimenti saranno Giorgio Minisini e Manila Flamini che saranno gli osservati speciali in questa prima giornata nella routine tecnica del duo misto che assegna le medaglie. Attenzione però anche al tecnico del duo Cerruti/Ferro che può valere il podio.

L’evento godrà della copertura televisiva di RaiSport con OASport che garantirà le DIRETTE LIVE testuali. Di seguito il programma completo delle gare e gli azzurri iscritti.

IL PROGRAMMA E GLI AZZURRI IN GARA

3 agosto

Ore 9.45-11.30

Squadra libero preliminari – Italia

Ore 13.45-16.45

Doppio routine tecnica finale – Linda Cerruti e Costanza Ferro

Doppio misto routine tecnica finale – Manila Flamini e Giorgio Minisini













Foto: comunicato Len