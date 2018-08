LIVE Nuoto sincronizzato, Europei 2018 in DIRETTA: l’Italia cala subito l’asso Giorgio Minisini per la medaglia

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prima giornata degli Europei di nuoto sincronizzato a Glasgow. Sarà subito un venerdì importante per l’Italia, che schiera in acqua immediatamente i suoi assi. Infatti nel pomeriggio (dalle 13.45) toccherà a Giorgio Minisini e Manila Flamini che saranno protagonisti nella routine tecnica del duo misto che assegna le medaglie. I due azzurri lo scorso anno a Budapest hanno riscritto la storia del nuoto sincronizzato italiano, centrando un fantastico oro mondiale ed ora vogliono conquistare anche quello Europeo. Non solo loro in acqua, ma al mattino (dalle 9.45) spazio ai preliminari del libero della squadra, mentre sempre nel primo pomeriggio attenzione al Cerruti/Ferro che può valere il podio e sarà in acqua per la routine tecnica.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

9.25: Questo l’ordine di ingresso in acqua

1) Germania

2) Portogallo

3) Russia

4) Israele

5) Gran Bretagna

6) Turchia

7) Spagna

8) Bielorussia

9) Grecia

10) Austria

11) Ucraina

12) Francia

13) Italia

9.19: Si comincerà con la prova a squadre. L’Italia scenderà in acqua per tredicesima (ultima). Questa la squadra azzurra: Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Alessia Pezone, Enrico Piccoli

9.15: Tra mezz’ora comincerà la prima giornata degli Europei di nuoto sincronizzato.