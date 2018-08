Nuoto sincronizzato, Europei 2018: programma, orari e tv di martedì 7 agosto. Tutti gli azzurri in gara

Ultimo giorno di gare per il nuoto sincronizzato agli Europei di Glasgow (Gran Bretagna). L’Italia dopo aver vinto ieri due bronzi nel solo tecnico con Linda Cerruti e nella routine tecnica della prova a squadre, vuol chiudere il cerchio andando ancora in medaglia nelle finali in programma quest’oggi: alle 10.00 la finale del libero del duo con Cerruti/Ferro, alle 11.11 inizierà la finale della routine free dei nostri Minisini/Flamini nel duo misto e poi alle 14.00 l’atto conclusivo del libero del solo con la solita Cerruti. I nostri portacolori punteranno alla conquista del podio per rimpinguare il numero di medaglie già ottenuto nelle giornata precedenti.

Programma, orari e tv di martedì 7 agosto. Tutti gli azzurri in gara

Di seguito il programma completo degli Europei 2018 di nuoto sincronizzato della quinta ed ultima giornata di gare coperta dai canali di RaiSport ed Eurosport mentre OASport sarà come sempre presente con le proprie DIRETTE LIVE testuali.

MARTEDI 7 AGOSTO

Ore 10.00 FINALE duo libero-finale – Linda Cerruti, Costanza Ferro

A seguire FINALE duo libero misto – Manila Flamini, Giorgio Minisini

Ore 13:45 FINALE solo libero – Linda Cerruti













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: OASport