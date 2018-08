LIVE Nuoto sincronizzato, Europei 2018 in DIRETTA: Italia per chiudere in bellezza. Minisini-Flamini si giocano la vittoria

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Europei 2018 di nuoto sincronizzato in corso di svolgimento al Scotstoun Sports Campus di Glasgow. Si chiude oggi il programma della disciplina, ed accadrà con non meno di tre finali: si comincia alle 10, col programma libero del duo, che vede in gara Linda Cerruti e Costanza Ferro; si prosegue poi alle 11:11 con la gara del programma libero del duo misto, in cui sono iscritte cinque sole coppie, tra cui quella formata da Manila Flamini e Giorgio Minisini. Infine, alle 14 Linda Cerruti tornerà in acqua per l’ultima gara, il programma libero del solo.

OASport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 9:45. Buon divertimento!

10:01 Comincia la finale del programma tecnico del duo. In acqua la Bielorussia con Limanouskaya e Yesipovich.

9:55 Il tema che accompagnerà Linda Cerruti e Costanza Ferro sarà tratto dalla colonna sonora nota come Halloween Horror Scary Sounds and Music.

9:50 Questo l’ordine in cui si presenteranno in acqua le atlete della finale del programma libero del duo: Bielorussia (Limanouskaya-Yesipovich), Austria (A. M. Alexandri-E. M. Alexandri), Olanda (B. M. De Brouwer-N. J. De Brouwer), Germania (Bojer-Reinhardt), Gran Bretagna (Shortman-Thorpe), Svizzera (Koch-Peschl), Russia (Kolesnichenko-Subbotina), Spagna (Ramirez i Ibanez-Saldana Lopez), Francia (Jenkins-Planeix), Ucraina (Savchuk-Yakhno), Italia (Cerruti-Ferro), Grecia (Papazoglou-Platanioti).

9:45 Buona giornata a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata del programma del nuoto sincronizzato. Vedremo tra poco Linda Cerruti e Costanza Ferro nel programma libero del duo; sarà poi la volta del misto con Giorgio Minisini e Manila Flamini; infine, nel pomeriggio, toccherà ancora alla Cerruti chiudere il cerchio tricolore di questa campagna europea del nuoto sincronizzato azzurro.













