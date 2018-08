Nuoto sincronizzato, Europei 2018: programma, orari e tv di domenica 5 agosto. Tutti gli azzurri in gara

Dopo la sofferta medaglia nella routine libera della prova riservata alle squadre, l’Italia del nuoto sincronizzato entra in acqua per il terzo giorno di gare agli Europei 2018 e l’obiettivo è d andare in medaglie anche quest’oggi. Al mattino la stacanovista Linda Cerruti già in medaglia nel duo in coppia con Costanza Ferro che ieri, nella gara citata, si esibirà nelle qualificazioni del solo libero e la ligure vorrà dare un segnale importante per mostrarsi all’altezza della situazione. Nella sessione pomeridiana poi la finale del libero combinato dove la nostra compagine va a caccia del podio, cercando di replicare quanto già fatto. Ne vedremo delle belle.

Programma, orari e tv di domenica 5 agosto. Tutti gli azzurri in gara

Di seguito il programma completo degli Europei 2018 di nuoto sincronizzao della terza giornata di gare, con gli azzurri al via, coperta dai canali di RaiSport ed Eurosport mentre OASport sarà come sempre presente con le proprie DIRETTE LIVE testuali.

5 AGOSTO

SESSIONE MATTUTINA

Ore 10:00 – Nuoto sincronizzato, qualifiche solo libero: LINDA CERRUTI

SESSIONE POMERIDIANA

Ore 14:30 – Nuoto sincronizzato, FINALE libero combinato: ITALIA













