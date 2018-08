Nuoto sincronizzato, Europei 2018: l’Italia conquista il bronzo anche nel tecnico a squadre!

Penultima giornata di gare degli Europei 2018 di nuoto sincronizzato al Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) e l’Italia, nella seconda ed ultima finale in programma quest’oggi, conquista il secondo bronzo nel programma tecnico a squadre. Dopo il terzo posto di Linda Cerruti nel solo tecnico, anche le ragazze italiane, con la ligure presente ancora in vasca, si sono tolte questa soddisfazione. Per la compagine di Patrizia Giallombardo si tratta della sesta medaglia vinta in questa manifestazione (2 argenti e 4 bronzi).

Beatrice Callegari, Domiziana Cavanna, la citata Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Enrica Piccoli sono state in grado di allungare la striscia di podi. Sulle note di “Catch Me If You Can” di Michele Braga (coreografia staff nazionale italiana), le nostre atlete hanno espresso tanta energia nei vari passaggi del loro esercizio. La grande risposta emotiva data ai giudici nel libero doveva essere replicata e così è stato: 90.3553 (27.4000 nell’esecuzione, 27.5000 nell’impressione artistica e 35.4553 negli elementi). Una prestazione degna di nota, vicinissima a quella dell’Ucraina (90.7439), necessaria anche per tenersi dietro una Spagna super agguerrita (89.8716). Le ragazze di Giallombardo, però, hanno espresso il meglio nel momento topico.

Sul tetto d’Europa, manco a dirlo, la Russia con 94.6000, semplicemente straordinaria nella valutazione degli elementi (37.2000). Del resto, la prova delle russe ha rasentato la perfezione, conquistando il quinto oro in questa rassegna del nuoto sincronizzato.













Foto: Deepbluemedia