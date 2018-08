Nuoto sincronizzato, Europei 2018: l’Italia a caccia del bronzo nel libero della prova a squadre

Seconda giornata di gare al Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) per gli Europei 2018 di nuoto sincronizzato. L’Italia è reduce da un day-1 con due medaglie all’attivo: un argento nel duo misto tecnico conquistato da Giorgio Minisini e Manila Flamini ed un bronzo nel duo tecnico ottenuto da Linda Cerruti e Costanza Ferro. Un bottino, dunque, di tutto rispetto che conferma il ruolo di primo livello del Bel Paese anche se il secondo posto di Minisini/Flamini lascia un po’ d’amaro in bocca per le valutazioni dei giudici.

Al di là di questo, il programma odierno prenderà il via dalle 10.00 del mattino (ora italiana) con il libero del duo. Ferro e Cerruti, dunque, sono chiamate ancora una volta ad esibirsi e mettere in mostra le stesse qualità evidenziate all’esordio. Accompagnate dalla musica “Halloween Horror Scary Sounds and Music“, le due azzurre sono pronte a far vedere dinamicità e leggiadria nelle acque britanniche, iniziando con il piglio giusto il proprio percorso che le porterà alla finale.

Atto conclusivo in cui, a partire dalle ore 14.30 italiane, sarà impegnata la squadra italiana nella routine “free”. Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Alessia Pezone e Enrica Piccoli andranno a caccia di una medaglia, avendo come rivale numero uno per il podio (bronzo) la Spagna. Nei preliminari, infatti, le iberiche hanno preceduto le atlete nostrane con il punteggio di 91.3333. Le italiane si sono fermate a 90.8333 ed appare evidente che la sfida si giocherà sui decimi di punto. In questo senso, le ragazze di Patrizia Giallombardo non vorranno ripetere gli stessi errori e l’obiettivo sarà quello di esprimere energie e carisma in finale. Per quanto concerne oro ed argento, Russia ed Ucraina sembrano aver già in tasca i primi due gradini del podio, a rappresentazione del dominio della scuola dell’Est in questa specialità.













