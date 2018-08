Nuoto, Europei 2018: Gregorio Paltrinieri esordisce nei 1500 sl, Quadarella per l’oro negli 800 sl, Federica Pellegrini out dalla 4×200 mista

Seconda giornata di gare al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow (Gran Bretagna) in questa rassegna continentale 2018 riservata al nuoto in piscina. L’Italia nella prima giornata ha raccolto due medaglie. Una coppia d’argenti grazie ad Ilaria Cusinato e alla 4×100 stile libero maschile che hanno messo in luce un Bel Paese in cui la nouvelle vague del movimento tricolore bussa alla porta del successo.

L’ESORDIO DI GREGORIO PALTRINIERI – Oggi, però, vedremo all’opera uno degli esponenti della vecchia guardia. Certo, usare un aggettivo del genere per parlare di un classe ’94 appare alquanto ardito ma Gregorio Paltrinieri è tra gli uomini di esperienza della nostra squadra in questa manifestazione. Lasciato “solo” dal suo “gemello” Gabriele Detti, per via dei problemi alla spalla del livornese che lo hanno costretto a dare forfait, Greg si presenta sui blocchetti di partenza dei 1500 stile libero con tanta voglia di nuotare e confrontarsi con gli altri. Al termine del programma mattutino, lo vedremo scendere in acqua nelle batterie delle 30 vasche e sicuramente sarà un test per verificare la propria condizione. Gli avversari non mancheranno e senza dubbio l’ucraino Mykhailo Romanchuk è il rivale con maggior credito. La stupenda vittoria nei 400 stile libero parla chiaro sulla forma dell’atleta dell’Est per cui Paltrinieri dovrà tenerne conto. Inoltre, altro nuotatore da osservare con attenzione sarà il tedesco Florian Wellbrock. Il teutonico, con il miglior tempo degli iscritti, sarà nella stessa heat del carpigiano ed il confronto diretto tra i due potrebbe fornire ulteriori spunti.

LE FINALI CON GLI AZZURRI – Nel pomeriggio saranno tre le finali in cui sicuramente vedremo gli azzurri. Negli 800 stile libero Simona Quadarella, la migliore della batterie, andrà a caccia di una medaglia negli 800 stile libero. La romana ha fatto vedere una buona nuotata in acqua nonostante un piccolo problema alla spalla abbia condizionato l’avvicinamento alla competizione. L’avversaria numero uno sarà la tedesca Sara Koehler, con il miglior crono tra le atlete presenti, e dotata di una potenza devastante. Un modo di interpretare la gara sempre all’attacco quello della teutonica e vedremo come la nostra portacolori reagirà. E poi la coppia magiara composta da Boglarka Kapas e Ajna Késely vorrà inserirsi nella lotta. Nei 100 rana di “Sua Maestà” Adam Peaty, che sembra già aver prenotato l’oro grazie a tempi fantasmagorici nei turni precedenti, la lotta per gli altri due gradini è serrata. Tra gli atleti in ballo vi è anche un Fabio Scozzoli che metterà sul tavolo tutte le proprie carte, cercando magari di cogliere tutti di sorpresa con un jolly. Una gara che si deciderà molto nell’ultima vasca e nella quale il russo Anton Chupkov e l’olandese Arno Kamminga potrebbero fare la differenza. Da non sottovalutare l’altro russo Kirill Prigoda, costretto allo spareggio ieri e vittorioso contro l’irlandese Darragh Greene. E poi l’atto conclusivo dei 100 farfalla donne dove, al di là di una Sarah Sjoestroem inarrivabile, Ilaria Bianchi ed Elena Di Liddo sono in lizza per qualcosa di importante.

PELLEGRINI OUT STAFFETTA MISTA DEI 200 – La curiosità di giornata è rappresentata da questa particolare staffetta che vedrà al via due uomini e due donne ma in batteria non ci sarà Federica Pellegrini. 200 stile libero che, come tutti sanno, sono stati abbandonati dalla veneta per dedicarsi, da quest’anno, solo alla velocità.

ALESSANDRO MIRESSI NEI 100 SL – Tra le batterie odierne quella della gara regina, versione maschile, ci sono attese per la presenza di Alessandro Miressi. L’azzurro che ieri, nella 4×100 sl, ha stupito tutti con quell’ultima frazione da 46″99 è molto atteso nella prova individuale. Dovesse confermare un comportamento simile in acqua, l’azzurro potrebbe davvero sognare. Tuttavia ogni gara ha una storia diversa per cui il piemontese dovrà pensare un turno alla volta ed esprimere in acqua le sue eccellenti qualità.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL NUOTO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Arena