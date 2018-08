Nuoto sincronizzato, Europei 2018: Linda Cerruti e Costanza Ferro non deludono! Fantastico bronzo nel duo tecnico

Al Scotstoun Sports Campus, a sei chilometri dal centro di Glasgow (Gran Bretagna), hanno preso il via gli Europei di nuoto sincronizzato 2018. L’Italia risponde presente conquistando nella prima finale in programma uno splendido bronzo continentale.

Nella finale del duo (routine tecnica) le due azzurre Linda Cerruti e Costanza Ferro si sono ben distinte in vasca, accompagnate dalla musica “Concerto for Violin Strings & Basso” di Leonard Bernstein (coreografia di Gana Maximova), ottenendo il terzo punteggio di 89.7519 (27.1000 nell’esecuzione, 27.2000 nell’impressione artistica e 35.4519 nella difficoltà della routine). Una buona esibizione per la nostra coppia che ha saputo fare la differenza nei confronti delle rivali spagnole per il podio Sara Lopez Saldana / Paula Ibanez Ramirez (89.5215) con il secondo ed il terzo parametro di valutazione. Italia che, dunque, si conferma sul podio, centrando il proprio obiettivo.

Trionfo atteso per la Russia che allunga la striscia vincente che ormai dura da un ventennio, grazie alla coppia composta da Varvara Subbotina e da Svetlana Kolesnichenko. Un’esibizione regale valsa l’oro con 95.1035 a precedere le due ucraine Yelyzveta Yakhno, Anastasiya Savchuk (92.6188), che replicano il medesimo piazzamento della scorsa edizione di Londra. Un dominio dell’Europa dell’Est a cui si è abituati.













Foto: Deepbluemedia