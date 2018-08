Nuoto, Europei 2018: il programma di sabato 4 agosto e tutti gli italiani in gara. Orari e palinsesto tv

Seconda giornata di gare agli Europei di nuoto 2018 in corso di svolgimento a Glasgow. La più grande città della Scozia è pronta ad accogliere nuove emozioni, con gli italiani pronti a mettersi in luce anche in questo sabato.

Gregorio Paltrinieri, l’uomo che detiene tutti i titoli possibili (olimpico, mondiale, europeo e mediterraneo), debutterà proprio in quest’occasione, nelle batterie dei suoi 1500 stile libero. Assieme al campione di Carpi, sarà in gara anche Domenico Acerenza da Potenza. Debuttano anche i 100 stile libero maschili, con Luca Dotto, Alessandro Miressi, Ivano Vendrame e Lorenzo Zazzeri a caccia di un posto nelle semifinali del pomeriggio. In vasca, nei 100 rana donne, ci saranno anche Martina Carraro e Arianna Castiglioni (già bronzo a Berlino 2014 sulla distanza); vedremo inoltre Silvia Scalia e Carlotta Zofkova nei 50 dorso ancora al femminile. Spazio anche per Filippo Berlincioni e Federico Burdisso nei 200 farfalla uomini, mentre resta da definire la composizione della staffetta 4×200 stile libero mista, con Federica Pellegrini potenzialmente facente parte del quartetto.

Di seguito il programma completo della seconda giornata di gare dell’edizione 2018 degli Europei di nuoto, coperta da Rai2, RaiSport ed Eurosport, mentre OASport sarà come sempre presente con le proprie DIRETTE LIVE testuali, che vi terranno compagnia nel corso delle batterie e delle finali in programma, con interventi anche dalla piscina britannica.

Batterie

10:30 – 100 stile libero uomini – Luca Dotto, Alessandro Miressi, Lorenzo Vendrame, Lorenzo Zazzeri

10:50 – 100 rana donne – Martina Carraro, Arianna Castiglioni

11:03 – 200 farfalla uomini – Filippo Berlincioni, Federico Burdisso

11:17 – 50 farfalla donne – Silvia Scalia, Carlotta Zofkova

11:30 – staffetta 4×200 stile libero mista – Italia (quartetto da definire)

11:49 – 1500 stile libero uomini – Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza

Semifinali e Finali

18:00 – 800 stile libero donne Finale

18:13 – 100 rana uomini Finale

18:18 – 100 farfalla donne Finale

18:24 – 100 stile libero uomini Semifinali

18:31 – 100 rana donne Semifinali

18:40 – 200 farfalla uomini Semifinali

18:49 – 50 dorso donne Semifinali

19:18 – 50 dorso uomini Finale

19:23 – 50 stile libero donne Finale

19:28 – staffetta 4×200 stile libero mista Finale













Foto: Gian Mattia d’Alberto / LaPresse