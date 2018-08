Nuoto sincronizzato, Europei 2018: Italia d’ARGENTO nel libero combinato! L’Ucraina si impone, Russia assente

La terza giornata di gare degli Europei 2018 di nuoto sincronizzato al Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) rimpingua il bottino tricolore in questa rassegna continentale. Dopo aver collezionato 1 argento e 2 bronzi, la compagine guidata da Patrizia Giallombardo conquista il secondo posto nella finale del libero combinato a squadre dove, anche per l’assenza della compagine russa, le carte si sono un po’ rimescolate.

Beatrice Callegari, Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Alessia Pezone, Enrica Piccoli e Federica Sala, accompagnate da “Dolphin” di Luca Contini e Girolamo Deraco (coreografia di Anastasia Ermakova), hanno messo in mostra un ottimo esercizio valso 92.6000 (27.7000 l’esecuzione, 37.2000 l’impressione artistica e 27.7000 le difficoltà della routine).

Un punteggio di grande livello per le ragazze che così si sono imposte ancora una volta nel confronto diretto con la Spagna, bronzo con 91.4667, inchinandosi solo alle forti ucraine (94.4667) che hanno confermato il proprio ruolo di riferimento in una specialità dominata dai Paesi dell’Est. Tuttavia, come detto, il computo della spedizione azzurra sale a 4 medaglie (2 argenti e 2 bronzi) e si può essere soddisfatti.













