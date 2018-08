Nuoto sincronizzato, Europei 2018: Giorgio Minisini e Manila Flamini pronti a confermarsi nella piscina di Glasgow

E domani si comincia. La piscina del Scotstoun Sports Campus sarà teatro delle gare di nuoto sincronizzato degli Europei di Glasgow (Gran Bretagna). L’Italia punta a replicare l’en plein di medaglie ottenuto due anni fa a Londra, dove la compagine tricolore salì sul podio in tutte le specialità in programma, mettendo nel mirino l’Ucraina.

Il proposito del commissario tecnico Patrizia Giallombardo è ambizioso e starà ai nostri portacolori mantenere le promesse. Ad ora di pranzo vedremo una coppia che 12 mesi fa ci ha fatto sognare a Budapest (Ungheria), entrando nella storia di questo sport in Italia. Ci riferiamo al duo misto formato da Giorgio Minisini e Manila Flamini che nelle acque magiare seppero regalare e regalarsi una gioia immensa: vincere l’oro mondiale nella routine tecnica davanti alla fortissima Russia e portare alla ribalta una disciplina spesso sottovalutata in Italia.

“A scream for Lampedusa” (di Michele Braga – coreografia Anastasija Ermakova) aveva emozionato tutti per l’interpretazione e l’esecuzione in acqua. Con grande artisticità e con il cuore Giorgio e Manila avevano saputo creare pathos e convincere la giuria con un tema di fortissima attualità: quello dell’immigrazione, quello del dramma e delle difficoltà di chi cerca fortuna, di chi spera in una vita migliore. Un tema sempre molto sentito ed una rappresentazione che verrà riproposta con la medesima intensità anche in Scozia domani nel programma “tecnico”.

L’obiettivo, dunque, è quello di bissare il trionfo ungherese in una competizione che è molto simile ad un campionato del mondo. Saranno sempre i russi infatti i rivali principali. Mayya Gurbanberdieva ed Aleksandr Maltsev vogliono salire sul gradino più alto del podio ma Minisini/Flamini non staranno di certo a guardare, sfoderando tutte le proprie armi e volendo deliziare ancora una volta il pubblico presente nell’arte della danza in vasca.













Foto: fonte libera Giorgio Minisini / Manila Flamini