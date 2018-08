Nuoto paralimpico, Europei 2018: Italia, quanti ori nella penultima giornata! Gilli e Morlacchi sugli scudi

Penultimo giorno di gare agli Europei 2018 di nuoto paralimpico presso il National Aquatic Centre di Dublino e l’Italia si è resa protagonista di un’altra giornata in cui le soddisfazioni non sono mancate: 6 ori, 3 argenti e 2 bronzi e la seconda piazza nel medagliere alle spalle dell’Ucraina.

E’ un inizio con il botto per il Bel Paese: doppietta nei 100 stile libero uomini S5 con Antonio Fantin oro in 1’07″73, nuovo record del mondo (migliorando il primato precedente del brasiliano Daniel Dias), davanti all’altro azzurro Francesco Bocciardo (1’08″78), al di sotto anch’egli del vecchio limite. A completare il podio lo svizzero Stephan Fuhrer (1’12″38). Si tinge d’argento nella stessa specialità la nostra Monica Boggioni: 1’23″32 per l’atleta nostrana, preceduta dalla britannica Tully Kerney (1’18″79), mentre è bronzo l’israeliana Inbal Pezaro (1’25″21). Quarta piazza per l’altra italiana Arjola Trimi (1’27″63).

Medaglia di legno, invece, per Francesco Bettella nei 100 dorso uomini S2 (2’30″44). Successo del polacco Jacek Czech (2’11″36) davanti al greco Aristeidis Makrodimitris (2’19″27) e all’ucraino Anton Kol (2’27″51). Altro quarto posto quello di Marco Dolfin (38″97) nei 50 farfalla uomini S6 che parlano decisamente spagnolo grazie all’oro di David Sanchez Sierra (34″26) e all’argento di Alejandro Yared Rojas Cabrera (36″13). Sul terzo gradino del podio troviamo l’ungherese Bence Ivan (37″65). Poco fortunata anche Arianna Talamona che conclude all’ultimo posto la finale della stessa distanza al femminile che ha sorriso alla britannica Eleanor Robinson (35″37) davanti all’irlandese Nicole Turner (36″75) e all’ucraina Oksana Khrul (36″99).

Bel Paese che torna protagonista con Vincenzo Boni (3’31″38) nei 200 stile libero uomini S3. L’azzurro si impone con il crono di 3’31″38 dominando la scena nei confronti dell’ucraino Denys Ostapchenko (3’42″03) e dello spagnolo Miguel Ángel Martínez (3’49″57). Altra gara e altro oro per la Nazionale italiana. E’ Federico Morlacchi a porre il suo sigillo, concedendo il bis dopo il successo nei 200 misti di ieri. Il campione tricolore è il migliore nei 400 stile libero uomini S9 con il crono di 4’16″92 battendo il britannico Lewis White (4’23″70) e lo spagnolo Jacobo Garrido Brun (4’23″70). Settima posizione per l’altro azzurro Simone Barlaam (4’30″58).

Sesto e settimo posto per Salvatore Urso (1’06″66) e per Federico Bassani (1’07″46) nei 100 stile libero uomini S11 vinti dal bielorusso Hryhory Zudzilau (59″97), unico ad infrangere la barriera del minuto, mettendosi alle spalle il polacco Wojciech Makowski (1’01″29) e l’ucraino Viktor Smyrnov (1’03″28). E’ la campionessa paralimpica di Londra 2012 Cecilia Camellini (1’09″84) a dimostrarsi ancora una volta all’altezza della situazione, conquistando il bronzo nelle due vasche dello stile libero. L’oro è andato all’olandese Liesette Bruisma, autrice anche dal nuovo record del mondo di 1’05″14. Seconda posizione per l’ucraina Maryna Piddubna. Sesta piazza, invece, per l’altra italiana Martina Rabbolini (1’17″59).

E’ quinto invece Fabrizio Sottile nei 100 stile libero uomini S12 che hanno premiato l’Ucraina con Iaroslav Denysenko (primo in 51″72) e Maksym Veraksa (secondo in 53″12). Il britannico Stephen Clegg sale sul terzo gradino del podio (54″77). Nella medesima specialità Alessia Berra è seconda (1’02″04) alle spalle dell’atleta del Regno Unito Hannah Russell (1’01″15), mentre è bronzo la tedesca Elena Krawzow (1’02″10). Settima posizione per Gioele Ciampricotti (1’16″79) nei 100 farfalla S8 nei quali si è imposto l’ellenico Dimosthenis Michalentzakis (1’03″60), precedendo il polacco Michal Golus (1’04″47) e l’austriaco Andreas Onea (1’07″67).

Ancora una volta Carlotta Gilli a segno in questa rassegna. Terzo oro per lei nei 100 stile libero donne S13 vinti in 57″98, avvicinando il suo primato del mondo di 57″34 siglato a Roma poco meno di 3 settimane fa. Un crono che le ha permesso di dominare la gara, mettendosi alle spalle l’ucraina Anna Stetsenko (59″46) e la spagnola Ariadna Edo Beltran (1’02″35). Altra medaglia in casa Italia è quella che ottiene Riccardo Menciotti nei 200 misti uomini SM10, bronzo dietro alla coppia ucraina formata da Denys Dubrov (2’05″63, nuovo record del mondo) e da Maksym Krypak (2’07″32). Squalificato invece l’altro azzurro Stefano Raimondi. Fuori dal podio Alessia Scortechini nell’alternarsi degli stili: l’italiana è quinta in 2’38″08. Vittoria per l’orange Lisa Kruger (2’27″80, record europeo) davanti alla connazionale Chantalle Zijderveld Chantalle (2’30″02) e alla magiara Bianka Pap (2’30″15).

La chiusura di giornata è strepitosa per l’Italia: Federico Bicelli (1’02″45) si impone nei 100 stile libero uomini S7, piegando la resistenza dei due ucraini Ievgenii Bogodaiko (1’02″73) e Andrii Trusov (1’04″19) e la staffetta 4×50 stile libero mista sale sul podio più altro realizzando il nuovo primato europeo di 2’23″02 davanti all’Ucraina (2’30″19) alla Germania (2’49″24).

IL MEDAGLIERE AL TERMINE DELLA PENULTIMA GIORNATA

RANK NPC TOTAL 1 Ukraine 29 37 25 91 2 Italy 23 22 19 64 3 Great Britain 17 15 13 45 4 Netherlands 14 7 4 25 5 Spain 10 12 20 42 6 Germany 8 3 9 20 7 Belarus 8 1 3 12 8 Greece 5 2 0 7 9 Poland 4 5 3 12 10 Israel 3 2 5 10 11 France 2 3 8 13 12 Hungary 2 2 5 9 13 Switzerland 1 3 3 7 14 Czech Republic 1 2 1 4 15 Latvia 1 0 1 2 Slovenia 1 0 1 2 17 Croatia 1 0 0 1 Turkey 1 0 0 1 19 Sweden 0 2 4 6 20 Austria 0 2 2 4 21 Norway 0 2 0 2 22 Portugal 0 1 2 3 23 Finland 0 1 1 2 Ireland 0 1 1 2 25 Cyprus 0 1 0 1 Iceland 0 1 0 1 27 Denmark 0 0 1 1













