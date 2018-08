Nuoto paralimpico, Europei 2018: incetta di medaglie d’oro per l’Italia a Dublino. Carlotta Gilli guida la truppa tricolore

Terzo giorno di gare agli Europei 2018 di nuoto paralimpico presso il National Aquatic Centre di Dublino e l’Italia, come da previsione, si è resa protagonista di un’altra giornata in cui le soddisfazioni non sono mancate: 5 ori, 6 argenti e 4 bronzi e la seconda piazza nel medagliere alle spalle dell’Ucraina.

Prima gara e prima medaglia per il Bel Paese. E’ Salvatore Urso ad aggiudicarsi l’argento (5:17.56) nei 400 stile libero uomini S11 alle spalle del forte ucraino Viktor Smyrnov, già protagonista in questa rassegna (5:01.63). Sul terzo gradino del podio sempre Ucraina con Mykhailo Serbin (5:17.86), quarta piazza per l’altro azzurro Federico Bassani (5:31.56). Ragazze che nella medesima specialità fanno sentire il loro peso. Cecilia Camellini (5:20.53) e Martina Rabbolini (5:49.94) ottengono l’argento e il bronzo nella gara che ha visto l’olandese Liesette Bruinsma siglare il nuovo record del mondo (5:04.74), migliorando il precedente primato che apparteneva alla tedesca Daniela Schulte (5:10.77). Camellini che, dopo l’argento paralimpico a Rio 2016 nelle otto vasche, mette in bacheca un’altra medaglia prestigiosa, insieme agli ori di Londra 2012 nei 50 e 100 stile libero S11.

Prosegue la sequenza di argenti con Marco Maria Dolfin (1:41.36) che nei 100 rana uomini SB5 conclude alle spalle dello spagnolo Antoni Ponce Bertran (1:29.85). Il bronzo continentale va al portoghese Ivo Rocha (1:44.25). Non conquista il podio nella medesima distanza e categoria Arianna Talamona, quarta con il tempo di 1:54.00. Due vasche della rana favorevoli ancora all’Ucraina con Yelyzaveta Mereshko (1:41.24), vittoriosa in solitaria davanti alla norvegese Sarah Louise Rung (1:44.54) e alla tedesca Verena Schott (1:44.66).

Il primo oro del day-3 lo porta a casa Francesco Bocciardo nei 100 rana uomini SB4. 1:48.16 per l’azzurro, dominatore assoluto della prova, precedendo lo svizzero Stephan Fuhrer (1:54.36) e il ceco Petr Andrysek (1:56.91). Italia presente nella top3 anche nella gara delle donne con Giulia Ghiretti (1:53.04) e Monica Boggioni (1:57.13), argento e bronzo, dietro all’ungherese Fanni Illes (1:51.13).

Quarta piazza per Fabrizio Sottile (24.77) nei 50 stile libero S12, monopolizzati dal terzetto ucraino composto da Illia Yaremenko (23.64), Iaroslav Denysenko (23.73) e da Maksym Veraksa (24.06). Alessia Berra è, invece, di bronzo in questa stessa specialità (28.67), battuta dalla britannica Hannah Russel e da Elena Krawzow, oro ex-aequo (27.94).

Seconda posizione (31.34) per Xenia Palazzo nei 50 stile libero donne S8, preceduta di pochissimo dalla francese Claire Supiot (31.22), mentre è terza l’ucraina Kateryna Denysenko (32.47). Settimo è il nostro Gioele Ciampricotti nell’unica vasca dello stile libero (S8) con il tempo di 30.37 nella gara vinta dal polacco Michal Golus (28.06) davanti allo svizzero Joshua Grob (28″43) ed all’iberico Sergio Salvador Martos Minguet (28″67).

ll secondo oro di giornata lo conquista l’attesa Carlotta Gilli, nei 200 misti donne SM13. La nostra portacolori, detentrice del record del mondo di questa distanza (2:23.62), ha saputo migliorare il riscontro (2:22.12) battendo l’ucraina Anna Stetsenko (2:29.87) e l’iberica Ariadna Edo Beltrán (2:34.66). Neanche il tempo di respirare ed è il turno di Efrem Morelli, primo nei 50 rana maschili SB3 con il crono di 49.03, in una gara dominata dall’azzurro: argento per l’israeliano Ami Omer Dadaon (55.06) e bronzo per l’austriaco Andreas Ernhofer (59.44). La scorpacciata d’oro prosegue con Arjola Trimi che fa suoi i 50 rana donne SB3 (1:04.48), battendo la ceca Dominika Mickova (1:07.89) e l’ucraina Olga Sviderska (1:12.23).

Stefano Raimondi sale sul terzo gradino del podio (4:06.61) nei 400 stile libero uomini S10 in cui si è imposto l’ucraino Maksym Krypak (4:01.86), primatista del mondo di questa specialità, mettendosi alle spalle l’olandese Bas Takken (4:03.89) e il nostro portacolori. Sesto posto per l’altro italiano Riccardo Menciotti (4:27.78).

A completamento del programma arriva la chiusura con il botto per il Bel Paese che fa doppietta nei 100 farfalla uomini SB9: Federico Morlacchi centra il bersaglio grosso in 1:00.11 davanti a Simone Barlaam (1:00.76) e all’iberico José Antonio Mari-Alcaraz (1:01.15).

IL MEDAGLIERE DOPO LA TERZA GIORNATA DI GARE

1 Ukraine 16 13 13 42 2 Italy 13 12 10 35 3 Great Britain 8 9 6 23 4 Netherlands 6 5 2 13 5 Spain 5 6 12 23 6 Germany 4 2 5 11 7 Belarus 4 1 2 7 8 Hungary 2 2 0 4 9 Poland 2 1 2 5 10 Israel 2 1 1 4 11 Greece 2 1 0 3 12 France 1 2 6 9 13 Czech Republic 1 2 1 4 14 Slovenia 1 0 0 1 Turkey 1 0 0 1 16 Switzerland 0 2 1 3 17 Norway 0 2 0 2 18 Austria 0 1 1 2 19 Cyprus 0 1 0 1 Finland 0 1 0 1 21 Sweden 0 0 3 3 22 Denmark 0 0 1 1 Latvia 0 0 1 1 Portugal 0 0 1 1













