Nuoto, Giochi Asiatici 2018: Sun Yang non entusiasma negli 800 sl, in evidenza Rikako Ikee

Seconda giornata di gare del nuoto in piscina a Giacarta, sede dei Giochi Asiatici 2018, e risultati degni di nota non sono mancati, come anche alcune piccole delusioni.

Partiamo dal primatista del mondo dei 1500 stile libero, nonché campione olimpico dei 200 sl a Rio 2016, Sun Yang, atteso ad una bella prova degli 800 sl. Sun ha ottenuto il successo in 7’48″36, rimanendo decisamente distanza dall’elite mondiale di questa specialità, dove il debilitato Gregorio Paltrinieri è terzo con il suo 7’45″12, valso l’argento a Glasgow alle spalle dell’ucraino Mykhaylo Romanchuk (7’42″96), in vetta a questa speciale graduatoria.

Se il “cinesone” non entusiasma c’è la giapponese Rikako Ikee che dei segnali di vitalità ne sta dando. La nipponica infatti si è portata a casa due titoli: nei 50 farfalla con il crono di 25″55 e nei 100 stile libero con il tempo di 53″27. Risultati ancora distanti dall’eccellenza assoluta ma, soprattutto nell’unica vasca del delfino, la Ikee può aspirare a tempi molto importanti (ricordando il 25″11 nuotato in stagione a Canet al Mare Nostrum 2018).Giusto ricordare anche che l’atleta in questione, nei recenti Panpacifici, ha ottenuto un tempo considerevole nei 200 stile libero (1’54″85, primato asiatico e argento), davanti a “Sua Maestà” Katie Ledecky.

Degna di menzione poi la sconfitta del nipponico Kosuke Hagino (1’56″75), argento nei 200 misti, e battuto su questa distanza a Giacarta dal cinese Wang Shun (1’56″52), mentre conferma dalla giapponese Kanako Watanabe (2’23″05), oro ai Mondiali di Kazan 2015, nei 200 rana.













Foto: katacarix / Shutterstock.com