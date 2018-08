Nuoto, Giochi Asiatici 2018: Sun Yang fa poker nei 1500 sl senza essere il padrone. Rikako Ikee ancora a medaglia

Ultima giornata di gare nella piscina di Giacarta, valida per l’edizione 2018 degli Asian Games. Day-6 nel quale il campione cinese Sun Yang è tornato in scena per completare l’opera e servire il suo poker in vasca.

Missione compiuta per l’oro a Cinque Cerchi dei 200 stile libero a Rio 2016 e i 1500 stile libero sono suoi con il crono di 14’58″53. Un tempo anni luce, però, distante dal suo primato del mondo (14’31″02) che gli permise di vincere a Londra nel 2012. Prestazione anche lontana da quanto fatto vedere da altri nel corso degli Europei e dai Panpacifici 2018: in vetta c’è il tedesco Florian Wellbrock (14’36″15), graduatoria in cui il nostro Gregorio Paltrinieri è terzo (14’42″85). Sun ha preceduto il vietnamita Huy Hoang Nguyen (15’01″63) e il connazionale Xinjie Ji (15’06″18). Una gara dai contenuti davvero modesti.

Parlavamo di poker nello stile libero maschile. E’ opportuno evidenziare il tris della cinese Jianjiahe Wang (classe 2002) che, dopo essersi portata a casa i 1500 e gli 800 stile libero, ha posto il proprio sigillo anche nei 400 sl con il crono di 4’03″18 (record dei campionati), confermando sostanzialmente quanto fatto vedere in stagione (4’03″14 nelle Pro Swim Series ad Atlanta). Nel ranking iridato stagionale la Wang resta quarta immediatamente davanti a Simona Quadarella (4’03″35). Seconda posizione per l’altra classe 2002 della Cina Bingjie Li (4’06″46) mentre bronzo per la giapponese Chihiro Igarashi (4’08″48). Grande livello quello espresso dei 200 misti donne dove la sudcoreana Seoyeong Kim (2’08″34) ha conquistato il titolo in 2’08″34 (record dei campionati) davanti alle nipponiche Yui Ohashi (2’08″88), vittoriosa nei 400 metri (misti), Miho Teramura (2’10″98). Kim che rimane terza nella graduatoria stagionale mondiale, dove la nostra la nostra Ilaria Cusinato è decima (2’10″25).

Sesta medaglia d’oro della giapponese Rikako Ikee che si è aggiudicata anche la gara dei 50 stile libero in 24″53 (record dei campionati) a precedere la primatista del mondo dei 50 dorso Xiang Liu (24″60) e l’altra cinese Qingfeng Wu (24″87). La successione di successe da parte di alcuni atleti prosegue con il giapponese Yasuhiro Koseki, padrone dei 50 rana in 27″07, davanti al cinese Yan Zibei (27″25) e al kazako Dmitriy Balandin (27″46). Infine successo della Cina nella 4×100 mista maschile (3’29″99) a precedere il Giappone (3’30″03) e il Kazakistan (3’35″62).













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL NUOTO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: katacarix / Shutterstock.com