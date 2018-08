Nuoto, Europei 2018: tutti gli azzurri in gara domenica 5 agosto. Orari e programma delle gare

Gian Mattia D'Alberto / lapresse14-04-2018 Riccione sportCampionati italiani assoluti primaverili di nuotonella foto: Gregorio PaltrinieriGian Mattia D'Alberto / lapresse2018-04-14 RiccioneItalian Swimming Championshipin the photo: Gregorio Paltrinieri

Altra giornata molto interessanta quella di quest’oggi, domenica 5 agosto, nella piscina di Glasgow per gli Europei di nuoto 2018. Dopo il successo di ieri di Simona Quadarella negli 800 stile libero donne ed il bronzo di Elena Di Liddo nei 100 delfino, è il momento di Gregorio Paltrinieri e dei suoi 1500 stile libero. Le batterie non sono state esaltanti ma sappiamo quanto Greg sappia tirar fuori il meglio dalle situazioni complicate. Si può essere dunque fiduciosi. Osservati speciali anche Alessandro Miressi nella finale dei 100 stile libero uomini e Arianna Castiglioni/Martina Carraro nell’atto conclusivo dei 100 rana donne.

Tutti gli azzurri in gara domenica 5 agosto. Orari e programma delle gare

Di seguito il programma completo degli Europei 2018 di nuoto della terza giornata di gare, con gli azzurri al via, coperta dai canali di RaiSport ed Eurosport mentre OASport sarà come sempre presente con le proprie DIRETTE LIVE testuali che vi terranno compagnia nel corso delle batterie e delle finali in programma, con interventi anche dalla piscina britannica.

5 AGOSTO

SESSIONE MATTUTINA ORE 10:30

Ore 10:30 – Nuoto, 200 misti maschili batterie: FEDERICO TURRINI

A seguire – Nuoto, 200 farfalla femminili batterie: ILARIA BIANCHI, ILARIA CUSINATO, ALESSIA POLIERI

A seguire – Nuoto, 100 dorso maschili batterie: THOMAS CECCON, SIMONE SABBIONI

A seguire – Nuoto, 200 stile femminili batterie: STEFANIA PIROZZI

A seguire – Nuoto, 200 rana maschili batterie: LUCA PIZZINI

A seguire – Nuoto, 4X200 stile maschile batterie: ITALIA

SESSIONE POMERIDIANA ORE 18:00

Ore 18:00 – Nuoto, 1500 stile maschili FINALE: DOMENICO ACERENZA, GREGORIO PALTRINIERI

A seguire – Nuoto, 100 stile maschili FINALE: LUCA DOTTO, ALESSANDRO MIRESSI

A seguire – Nuoto, 100 rana femminili FINALE: MARTINA CARRARO, ARIANNA CASTIGLIONI

A seguire – Nuoto, 100 dorso maschili semifinali

A seguire – Nuoto, 200 farfalla femminili semifinali

A seguire – Nuoto, 200 rana maschili semifinali

A seguire – Nuoto, 50 dorso femminili FINALE: CARLOTTA ZOFKOVA

A seguire – Nuoto, 200 misti maschili semifinali

A seguire – Nuoto, 200 stile femminili semifinali

A seguire – Nuoto, 4X200 stile maschile FINALE













