Nuoto, Europei 2018: programma, orari e tv di mercoledì 8 agosto. Tutte le gare e le medaglie

Sesta giornata di gare agli Europei 2018 di nuoto e ancora tante emozioni da vivere in casa Italia per questa rassegna continentale in piscina. Oggi è il giorno di Gregorio Paltrinieri e dei suoi 800 stile libero. La condizione non è ottimale ma Greg ci proverà conscio di avere poche chance per il virus che lo ha colpito e debilitato. Tuttavia, da campione quale è, darà tutto se stesso. In finale ci sarà anche Fabio Scozzoli nei 50 rana. Il romagnolo ha fatto vedere grandi cose nel corso delle semifinali ed ora deve concretizzare per portarsi a casa una medaglia. Il favorito come è ovvio è Adam Peaty ma le altre due medaglie sono a disposizione.

Poi nei 100 stile libero femminili ci sarà Federica Pellegrini. L’azzurra, reduce da un’annata di transizione, ha centrato l’obiettivo della finale senza incantare. Nell’atto conclusivo cercherà di fare il meglio possibile. E poi nei 200 misti donne Ilaria Cusinato è pronta a dare battaglia.

Programma, orari e tv di mercoledì 8 agosto. Tutte le gare e le medaglie

Di seguito il programma completo degli Europei 2018 di nuoto della sesta giornata di gare coperta dai canali di RaiSport ed Eurosport mentre OASport sarà come sempre presente con le proprie DIRETTE LIVE testuali che vi terranno compagnia nel corso delle batterie e delle finali in programma, con interventi anche dalla piscina britannica.

8 AGOSTO

SESSIONE MATTUTINA DALLE 10:00

200 dorso femminili batterie

50 stile maschili batterie

50 farfalla femminili batterie

100 farfalla maschili batterie

50 rana femminili batterie

4X100 mista stile batterie

SESSIONE POMERIDIANA DALLE 17:30

800 stile maschili FINALE

100 stile femminili FINALE

50 rana maschili FINALE

200 dorso femminili semifinali

50 stile maschili semifinali

50 farfalla femminili semifinali

100 farfalla maschili semifinali

50 rana femminili semifinali

200 dorso maschili FINALE

200 misti femminili FINALE

4X100 mista stile FINALE













