Nuoto, Europei 2018: Matteo Restivo e Ilaria Cusinato che imprese! Bronzo ed argento di grande qualità

La vasca di Glasgow si tinge sempre più d’azzurro in questa penultima giornata della rassegna continentale natatoria 2018. Matteo Restivo ed Ilaria Cusinato conquistano un bronzo e un argento di grande qualità che dà lustro ad una spedizione in cui le soddisfazioni non stanno mancando.

Il 23enne nostrano, nei 200 dorso, si è superato realizzando il nuovo primato italiano della distanza di 1’56″29 (migliorando il record che egli stesso deteneva di 1’56″55) conquistando un podio non pronosticabile alla vigilia. Il passaggio coraggioso a 56″53 ai 100 metri chiamava un grande tempo che poi nell’ultima vasca si è concretizzato. La vittoria, con il nuovo record europeo, è andato al russo Evgeny Rylov in 1’53″36 a precedere il polacco Radoslav Kawecki (1’56″06) ed il nostro portacolori. Meno fortunato l’altro azzurro Luca Mencarini che ottiene il settimo posto (1’57″71).

Neanche il tempo di respirare e subito la Cusinato ci regala una grande emozione nei 200 misti. Una gara pazzesca della ragazza di Cittadella, aggressiva fin dal via e sempre a marcare stretto atlete che hanno grande esperienza. Un passaggio velocissimo ai 100 metri di 1’01″45 e poi una frazione a rana spettacolare che la porta davanti a tutte. Nell’ultima vasca, per appena 8 centesimi, la giovane azzurra deve accontentarsi, si fa per dire, dell’argento piegata solo dalla campionessa olimpica Katinka Hosszu (2’10″17). Tuttavia il 2’10″25 è un primato nazionale che vale molto vista la giovane età dell’allieva di Stefano Morini (classe ’99). Sul terzo gradino del podio troviamo la svizzera Maria Ugolkova (2’10″83).













Foto: OASport