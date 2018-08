Nuoto, Europei 2018: Margherita Panziera, ora sei grande davvero. Una nuova stella nel dorso mondiale

Un leone tatuato sul dorso e un viso intriso di felicità. Determinazione e allegria, forza ed entusiasmo. Emozioni, sensazioni che hanno accompagnato il post gara di Margherita Panziera, vittoriosa quest’oggi nella finale dei 200 dorso donne nell’ultima giornata degli Europei 2018 di nuoto.

Un oro non certo piovuto dal cielo, frutto di impegno e dedizione. La ragazza veneta, due anni fa, si rese protagonista di un errore tecnico notevole nella rassegna continentale a Londra, vanificando la qualificazione ad una finale, sempre nei 200 dorso. Se pensiamo a quei momenti sembra passato un secolo perché amare il duro lavoro e spingere quando gli altri si fermano fa la differenza.

Ha grinta da vendere la classe ’95 di Montebelluna anche se dal suo viso si può scorgere solo dolcezza. In realtà, in acqua, la decisione c’è stata fin dal via, gestendo il ritmo sempre con autorevolezza e resistendo alla grande al rientro della russa Daria Ustinova, concedendo un’ultima vasca da 32″10, la migliore delle finaliste. La consacrazione internazionale c’è stata ed il tempo, carta di identità di un atleta di uno sport di prestazione, dice molto: 2’06″18, record italiano, seconda prestazione mondiale dell’anno, 10° crono all-time al mondo e riferimento che avrebbe permesso a Margherita di centrare una medaglia alle Olimpiadi di Rio 2016 e ai Mondiali 2017 di Budapest.

Glasgow ha lanciato una nuova stella sul palcoscenico acquatico che potrà farci sognare anche in competizioni a Cinque Cerchi, a patto che questa sia una tappa di passaggio e non di arrivo.













Foto: OASport