Nuoto, Europei 2018: Luca Pizzini strappa il bronzo sui 200 rana, a quattro centesimi dal record italiano! Vince Chupkov

Grandissimo colpaccio di Luca Pizzini agli Europei 2018 di nuoto: l’azzurro conquista un bronzo pesantissimo sui 200 metri rana in un contesto di assoluto spessore anche a livello mondiale. Il 29enne si è reso protagonista di una buona seconda vasca (32.61) e poi ha conservato la terza posizione nella seconda parte di gara, riuscendo a stringere i denti nell’ultimo cinquanta dove il deludente britannico Ross Murdoch non è riuscito a recuperarlo (il padrone di casa ha chiuso a un centesimo di distanza). L’azzurro tocca la piastra con il tempo di 2:08.54, due centesimi peggio di quanto siglato in semifinale e a ad appena quattro centesimi dal record italiano di Loris Facci (in gomma).

Il veneto, già bronzo due anni fa, ha confermato il risultato ottenuto a Londra ma questo allora ha ben altro peso perché ottenuto nell’evento clou della stagione (nel 2016 la rassegna continentale precedeva di poco le Olimpiadi di Rio). L’allievo di Matteo Giunta, in questa stagione già vittorioso ai Giochi del Mediterraneo proprio sulla distanza prediletta, si è dovuto arrendere soltanto al russo Anton Chupkov (2:06.80, record europeo per il Campione del Mondo e bronzo olimpico) e al britannico James Wilby (2:08.39), quinto l’altro quotato russo Kirill Prigoda (2:08.77).













(foto deepblumedia)