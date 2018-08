Nuoto, Europei 2018: l’Italia si tinge di bronzo con la 4×100 mista mista, Miressi show nel finale

L’Italia chiude la giornata degli Europei 2018 di nuoto con un altro bronzo dopo quello di Luca Pizzini sui 200 rana. A conquistarlo è la staffetta 4×100 metri misti mista, una delle grandi novità delle ultime stagioni in vasca. Gli azzurri si sono resi protagonisti di una bella prova di squadra chiusa con il tempo di 3:44.85 (record nazionale) per arrivare alle spalle della Gran Bretagna (3:40.18, record europeo) e della Russia (3:42.71).

Al lancio Margherita Panziera impegnata nel dorso, cambia in quinta posizione (1:00.11) e passa il testimone a un buonissimo Fabio Scozzoli che chiude la sua frazione a rana in 59.46. A metà gara l’Italia è in piena lotta per il podio, poi Elena Di Liddo deve stringere i denti nel delfino (57.68) dopo che ieri aveva vinto la medaglia di bronzo proprio sui 100. Quando manca l’ultima frazione gli azzurri sono settimi ma ci pensa un indemoniato Alessandro Miressi a rimontare: il fresco Campione d’Europa dei 100 metri stile libero vola in 47.60 e così l’Italia può festeggiare un risultato importante che rimpingua il nostro bottino.