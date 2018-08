Nuoto, Europei 2018, Ilaria Cusinato: “Ho lavorato bene, sono serena. L’obiettivo è Tokyo 2020”

Agli Europei di nuoto di Glasgow una delle attese protagoniste sarà Ilaria Cusinato. La 18enne veneta è una delle atlete più promettenti del movimento azzurro e dopo aver strabiliato al Sette Colli, è pronta a ripetersi anche nella rassegna continentale, dove partirà tra le favorite nei 400 misti, con il sogno di riportare l’Italia sul gradino più alto del podio dieci anni dopo Alessia Filippi.

In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Cusinato parla di questo importante appuntamento e del percorso verso Tokyo 2020: “Ho il primo tempo, ma la carta vale veramente poco. Ho lavorato bene, questo mi basta per arrivare serena. È un appuntamento importante, ma in testa ho il 2020 con le Olimpiadi. Non ero a Rio 2016, voglio esserci nel 2020. Sto lavorando per quello”.

Un punto importante del suo percorso di crescita è l’allenatore Stefano Morini, lo stesso di Detti e Paltrinieri, con cui ha trovato ora un ottimo feeling: “All’inizio è stato difficile adattarsi a un altro metodo di lavoro lontano da casa. L’anno scorso stavo per mollare, i risultati non arrivavano. Poi ho capito che era un fatto soprattutto mentale. Ora mi trovo bene, abbiamo trovato un buon equilibrio”.

Per Cusinato, oltre allo sport, c’è anche la scuola, con la maturità appena superata e l’obiettivo della laurea in lingue: “Sono uscita con 95, non avrei potuto fare di più. A settembre farò il test d’ingresso per l’università, mediazione linguistica. Parlo già inglese, spagnolo, portoghese e tedesco. Continuo su questa strada. Sono una persona schematica mi piace avere mille interessi”.













