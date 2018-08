Nuoto, Europei 2018: Gregorio Paltrinieri sta meglio! E’ secondo negli 800 sl a un soffio da Romanchuk!

Gregorio Paltrinieri è in ripresa. Il 23enne carpigiano si è qualificato per la finale degli 800 sl con il secondo tempo e domani andrà a caccia di una nuova medaglia agli Europei di nuoto a Glasgow dopo il bronzo dei 1500 sl.

L’azzurro sta pian piano smaltendo la gastroenterite da cui era stato colpito lo scorso fine settimana. Il fuoriclasse del Bel Paese ha ammesso di non stare ancora benissimo, anche se di sicuro molto meglio rispetto a domenica.

Nella batteria odierna, Paltrinieri ha cambiato passo ai 400 metri, portandosi dietro il solito ucraino Mykhaylo Romanchuk. Il rivale dell’Est Europa ha piazzato poi lo sprint negli ultimi 25 metri, precedendo l’emiliano di 12 centesimi (7’49″96 contro 7’50″08). Si tratta di tempi di ordinaria amministrazione per questi atleti: domani, per vincere, occorrerà un tempo di almeno 7-8 secondi inferiore. Se Paltrinieri riuscirà a ritrovare una condizione accettabile, potrebbe anche tentare l’assalto al titolo, anche se l’ucraino dispone di un rush conclusivo impressionante.

Per l’atto conclusivo si è qualificato anche un ottimo Domenico Acerenza, sesto in 7’52″80, appena davanti al tedesco Florian Wellbrock, medaglia d’oro nei 1500 sl che però ha sempre fatto molto più fatica negli 800. Da segnalare l’eliminazione del polacco Wojciech Wojdak, capace di nuotare 7’41” in questa stagione e tra i grandi favoriti della vigilia.

Per quanto visto oggi, dunque, sarà Romanchuk a partire in pole-position per l'oro. Attenzione però a Gregorio Paltrinieri: giorno dopo giorno la condizione migliora e domani l'azzurro proverà a giocarsi il tutto per tutto.













Foto: Diego Gasperoni