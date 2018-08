Nuoto, Europei 2018. Gregorio Paltrinieri: “Ho nuotato batterie più veloci, in finale sarà lotta serrata”

Gregorio Paltrinieri si è qualificato alla Finale dei 1500 metri stile libero agli Europei 2018 di nuoto ma il Campione Olimpico non ha impressionato in batteria. Il 24enne carpigiano, invece, ha concluso in 14:5485 e accede così all’atto conclusivo dell rassegna continentale con il quarto tempo complessivo: l’azzurro è parso meno brillante rispetto al solito ma domani sarà sicuramente della partita per la conquista delle medaglie.

Il Campione del Mondo va a caccia della quarta affermazione consecutiva in questa competizione e al termine della gara odierna è parso comunque sicuro delle proprie potenzialità: “In finale la competizione sarà serrata. Ho sicuramente nuotato batterie più veloci, ma per il momento va bene così. I migliori delle due serie hanno nuotato tutti più o meno gli stessi tempi. Adesso devo cercare di riposare e poi fare la mia gara“.