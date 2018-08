Nuoto, Europei 2018: Elena Di Liddo si consacra, magico bronzo nei 100 farfalla. Domina Sjoestroem

Elena Di Liddo ha letteralmente fatto saltare il banco agli Europei 2018 di nuoto e ha conquistato una spettacolare medaglia di bronzo sui 100 metri farfalla. La pugliese si è magicamente superata nella gara della regina Sarah Sjoestroem che anche oggi ha trionfato in un ottimo 56.13 e sale così sul terzo gradino del podio a suggellare una bellissima stagione. La quasi 25enne (spegnerà le candeline il prossimo 8 settembre) si è messa al collo il primo grande alloro internazionale dopo aver vinto i Giochi del Mediterraneo un mese fa e aver ben figurato alle Universiadi 2017 quando festeggiò tre medaglie ma mai quella del metallo più pregiato.

Di Liddo è stata bravissima nella vasca di ritorno dove ha rimontato meravigliosamente riuscendo così a toccare alle spalle della già citata svedese e della russa Svetlana Chimrova (57.30), precedendo Ilaria Bianchi, quarta per appena quattro centesimi in più rispetto alla connazionale. Un prestazione di grande sostanza per l’allieva di Raffaele Girardi che parte col botto in questa rassegna continentale e che guarda al futuro con sempre maggiore ottimismo.