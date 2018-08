Nuoto, Europei 2018: Adam Peaty stellare! Record del mondo pazzesco nei 100 rana. Fabio Scozzoli chiude quinto

Adam Peaty è semplicemente stellare! Il campione olimpico dei 100 rana incanta tutti nella finale continentale di questa distanza a Glasgow siglando il nuovo primato del mondo delle due vasche in 57″00.

Un incedere pazzesco il suo, passando ai 50 metri in 26″65 e chiudendo 30″35. Niente da fare per gli avversari e non si può far altro che applaudire un campione che continua a scrivere pagine importanti di storia del nuoto in piscina. Una finale, tra l’altro, di livello stellare dove anche l’argento e il bronzo sono stati di pregevolissima fattura dal punto di vista cronometrico: 58″54 per l’altro britannico James Wilby e 58″96 per il russo Anton Chupkov.

Il nostro Fabio Scozzoli ha concluso quinto, segnando comunque un ottimo 59″51, vicino ai propri limiti, e completando una prova degna di valore in un contesto altamente qualificato che va sottolineato nuovamente.













Foto: Diego Gasperoni