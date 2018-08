Nuoto, Europei 2018. Alessandro Miressi: “Ho vinto la gara regina, un sogno da bambino”

Alessandro Miressi è l’uomo del giorno agli Europei 2018 di nuoto. L’Imperatore dei 100 metri stile libero si è reso protagonista di una gara meravigliosa, un andata-ritorno da vero fuoriclasse che si è consacrato ad appena 19 anni stampando un eccezionale 48.11 (suo primato personale, 23.22 di passaggio). Il piemontese ha battuto una concorrenza di assoluto valore e ha dimostrato di essere davvero un fenomeno con un futuro davanti molto promettente. Miressi ha così permesso all’Italia di confermarsi sul trono della specialità regina dopo il sigillo di Luca Dotto nel 2016 e di Filippo Magnini nel 2012.

L’azzurro, un vero e proprio gigante di 202 cm, era visibilmente emozionato dopo la gara vinta davanti al britannico Scott e al francese Metella e tratteneva a stento la gioia per un risultato incredibile ai microfoni della Rai: “Sono contento per la vittoria e per l’oro. Essere campione europeo è un grande effetto ma sono consapevole che sarà anche un grande peso. Sono troppo felice, stavo quasi per piangere sul podio. Ho vinto la gara regina, quella più bella. Cerchiamo di continuare così. Questo era un sogno di quando ero bambino“.