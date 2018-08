Nuoto, Europei 2018: 4×100 mista, che figuraccia! Eliminazione dolorosa, azzurri battuti dalla Lituania!

Dolorosa eliminazione della 4×100 mista italiana maschile nell’ultima giornata di gare degli Europei 2018 di nuoto a Glasgow (Gran Bretagna). Una staffetta che poteva puntare al podio nel pomeriggio e che per scelte eccessivamente conservative si è vista esclusa dal computo delle migliori otto.

Un nono posto che fa male se si pensa che una selezione come quella della Lituania (settima nella graduatoria generale dei tempi), non certo irresistibile, abbiamo fatto meglio dei nostri azzurri. Thomas Ceccon (55″17), Alessandro Pinzuti (1’00″15), Matteo Rivolta (52″91) e Luca Dotto (49″01) non sono riusciti a siglare riscontri cronometrici all’altezza della situazione, come anche le gare individuali degli ultimi due frazionisti avevano lasciato intendere. Sia Rivolta che Dotto sono infatti lontani dal loro 100% e in più il velocista era già apparso decisamente affaticato nella 4×100 stile libero mista.

Forse l’impiego di Alessandro Miressi sarebbe stato doveroso per evitare rischi ed entrare con sicurezza in finale. Si è pensato di risparmiarlo ma, conti alla mano, l’Italia si sarebbe ritrovata una frazione di circa 2″ migliore solo nella chiusura a stile libero e sarebbe rientrata tra le migliori otto. Un vero peccato perchè anche con l’inserimento di Simone Sabbioni nel pomeriggio, desideroso di riscatto dopo la gestione imperfetta dei 100 dorso individuali, il romagnolo avrebbe potuto nuotare un tempo intorno al 53″ basso e ciò aumenta il rammarico per quello che avrebbe potuto essere ed invece non è stato.













Foto: Arena