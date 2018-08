Nuoto di fondo, Europei 2018: il programma di sabato 11 agosto. Orari, tv e tutti gli azzurri in gara

Dopo un giorno di pausa, nel secondo sabato degli European Championships 2018 riprendono gli Europei relativi al nuoto in acque libere. Si ricomincia con il team event, sulla distanza dei 5 chilometri, che vedrà impegnate nove formazioni nazionali con la novità dell’aggiunta della quarta componente (in precedenza erano tre, due maschi e una femmina). L’Italia, per l’occasione, proverà a raggiungere le medaglie schierando un quartetto composto da Martina De Memme, Matteo Furlan, Giulia Gabbrielleschi e Mario Sanzullo. Si inizierà alle ore 12 italiane.

PROGRAMMAZIONE TV

Le gare della terza giornata del nuoto in acque libere saranno trasmesse in diretta tv sui canali RaiSport ed Eurosport, inoltre sarà disponibile la diretta streaming integrale dell’evento su RaiPlay e su Eurosport Player. OASport vi garantirà la copertura integrale delle gare con la consueta DIRETTA LIVE testuale.

SABATO 11 AGOSTO

12:00 Team event – Italia (Martina De Memme, Matteo Furlan, Giulia Gabbrielleschi, Mario Sanzullo)













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NUOTO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Enrico Spada