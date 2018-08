Nuoto di fondo, Europei 2018: il programma di mercoledì 8 agosto. Orari, tv e tutti gli azzurri in gara

Si aprono domani gli Europei dei nuotatori di fondo in quel di Glasgow: il nuoto in acque libere, infatti, prevede le sue prime due gare proprio nella mattina del mercoledì scozzese. Sia le donne che gli uomini gareggeranno sulla distanza dei 5 km: comincerà prima, alle 10:30, la gara femminile, che annovera Arianna Birdi, Martina De Memme e soprattutto Rachele Bruni tra le partecipanti, 18 in quest’occasione. Un po’ più ampio è il campo partecipanti della gara maschile, di scena alle ore 12: ce ne sono 25, tra cui i nostri Marcello Guidi, Pasquale Sanzullo e Andrea Manzi.

PROGRAMMAZIONE TV

Le gare della prima giornata del nuoto in acque libere saranno trasmesse in diretta tv sui canali RaiSport ed Eurosport, inoltre sarà disponibile la diretta streaming integrale dell’evento su RaiPlay e su Eurosport Player. OASport vi garantirà la copertura integrale delle gare con la consueta DIRETTA LIVE testuale.

MERCOLEDI’ 8 AGOSTO

10:30 5 km femminile – Arianna Birdi, Rachele Bruni, Martina De Memme

12:00 5 km maschile – Marcello Guidi, Andrea Manzi, Pasquale Sanzullo













Foto: pagina Facebook di Rachele Bruni