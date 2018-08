Mountain bike, Europei 2018: Luca Braidot si tinge d’argento nel cross country. Vince Forster

Anche dalla mountain bike arrivano gioie per quanto riguarda i colori azzurri agli European Championships di Glasgow. Nella prova continentale maschile del cross country, disputatasi in quel di Cathkin Braes Mountain Bike Trails, Luca Braidot coglie una strepitosa medaglia d’argento al termine di una gara corsa da vero protagonista.

Sempre nel vivo della corsa Braidot, in un primo momento assieme al compagno di squadra Marco Aurelio Fontana, poi in solitaria: gran battaglia contro lo squadrone elvetico che a lunghi tratti ha avuto la superiorità numerica (a metà gara davanti trovavamo quattro svizzeri contro due italiani al comando). Quando Braidot ha preso in mano l’iniziativa è stato seguito da Lars Forster: i due hanno collaborato e si sono andati a giocare l’oro all’ultimo giro.

Uno, due, tre scatti: Braidot ha sempre risposto, ma alla fine si è dovuto arrendere all’ultimo attacco dell’elvetico che sul finale si è lanciato in solitaria verso il traguardo. A 23” di distacco l’azzurro che ha conquistato un ottimo argento. In chiave medaglia di bronzo invece splendida la rimonta dell’iberico David Valero Serrano, apparso il più performante di tutti nell’ultimo giro. A completare la top-5 altri due svizzeri, a testimonianza di una supremazia assoluta: Fleuckinger e Indergand.

In casa Italia positiva la performance di Marco Aurelio Fontana, ottavo, e in calo sul finale dopo un inizio super. Nella top-20 anche il gemello di Luca, Daniele Braidot, e Mirko Tabacchi, rispettivamente 18mo e 19mo.

Foto: StockphotoVideo / Shutterstock.com