Mountain bike, Europei 2018: Florian Vogel vuole ripetersi. L’Italia ci prova con Fontana e Braidot

Domani a Glasgow (Gran Bretagna) si svolgeranno gli Europei di mountain bike per la specialità del Cross Country. Il Cathkin Braes Mountain Bike Trails ospiterà i migliori biker del Vecchio Continente, in una gara che si preannuncia spettacolare. Andiamo a scoprire cosa ci attende nella prova maschile.

Al via troveremo tanti big a partire dal campione in carica, lo svizzero Florian Vogel, che è pronto a ripetersi. Il veterano elvetico è stato brillante nelle ultime tappe di Coppa del Mondo e cercherà di trovare il grande acuto in questa rassegna. La Svizzera si potrà giocare poi una carta importante anche con Lars Forster. Uno dei suoi principali rivali sarà l’olandese Mathieu van der Poel che ha vinto ad Albstadt ed arriverà in grande forma viste le ultime eccellenti prestazioni. Nel novero dei favoriti bisogna poi mettere il ceco Jaroslav Kulhavý, vicecampione iridato, il francese Stephane Tempier e il tedesco Manuel Fumic, bronzo lo scorso anno.

Per quanto riguarda l’Italia, in assenza di Gerhard Kerschbaumer, sarà ancora Marco Aurelio Fontana la punta, ma potranno ambire ad un buon risultato anche Gioele Bertolini e Luca Braidot. Il veterano azzurro ha chiuso al sesto posto nell’ultima edizione e cercherà di tornare ai vertici. Braidot ha ottenuto dei buoni piazzamenti in Coppa del Mondo, mentre Bertolini proverà a stupire al primo anno tra gli élite. La squadra azzurra potrà contare anche su Daniele Braidot, Nadir Colledani, Nicholas Pettinà e Mirko Tabacchi.

Foto: Valerio Origo