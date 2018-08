Mountain Bike, Europei 2018: domani la prova femminile. Jolanda Neff favorita, l’Italia se la gioca con Eva Lechner

Cathkin Braes Mountain Bike Trails, qualche chilometro di distanza da Glasgow: si aprono gli European Championships anche per la Mountain Bike che domani assegnerà i propri due titoli (uomini e donne) nel Cross Country. Una startlist davvero di livello stellare per quanto riguarda il femminile: sarà una gara apertissima (in programma nella mattina), con tante che andranno a caccia dell’oro.

C’è un nome comunque su tutti in una ipotetica griglia di partenza: è quello di Jolanda Neff, svizzera, due volte detentrice del titolo (2015 e 2016) ed anche campionessa del mondo in carica. Percorso complicato, reso ancor più difficile dalle temperature molto basse in terra scozzese, ma l’elvetica se dovesse prendere la testa della corsa potrebbe davvero far la differenza in solitaria. Per il podio molto attese anche la veterana polacca Maja Włoszczowska e la transalpina, ex campionessa del mondo su strada e bronzo iridato nella disciplina Pauline Ferrand Prevot.

Una coppia in casa Italia, quella formata da Serena Calvetti ed Eva Lechner. Proprio la veterana altoatesina proverà a giocarsi qualcosa di importante in questa gara: il campo partenti è di livello alto, ma se dovesse trovare la gamba giusta l’azzurra ha tutte le carte in regola per puntare alla top-5. “Tra le donne ci sarà un gran bel bagarre perché il lotto partenti è veramente di livello. Eva e Serena sono, quindi, ancor più motivate” le parole di Mirko Celestino alla vigilia.

Foto: Romeo Deganello