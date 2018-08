Mountain bike, Coppa del Mondo 2018: a La Bresse l’ultima tappa stagionale. Gerhard Kerschbaumer vuole chiudere in bellezza

Questo fine settimana a La Bresse (Francia) si svolgerà la settima ed ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di mountain bike. Una gara che deciderà quindi le classifica generali e sarà anche l’ultimo test prima dei Mondiali, che si svolgeranno a Lenzerheide dal 5 al 9 settembre. Andiamo quindi a scoprire cosa ci attende in questa ultima tappa.

Partiamo dal maschile dove lo svizzero Nino Schurter ha già vinto matematicamente la sesta Coppa della sua carriera e cercherà di centrare il terzo successo stagionale. Tra i suoi principali avversari citiamo il connazionale Mathias Flueckiger, che punterà a bissare la vittoria di Mont-Sainte-Anne, l’olandese Mathieu Van Der Poel, al rientro dopo gli impegni su strada e il brasiliano Henrique Avancini.

Nel novero dei favoriti entra di diritto anche il nostro Gerhard Kerschbaumer, che punta a salire per la quarta volta consecutiva sul podio. Il 27enne di Bressanone si trova in un momento di forma straordinario ed è anche in lizza per il secondo posto nella generale. In questa stagione ha fatto il definitivo salto di qualità e ora vorrà chiudere in bellezza questa Coppa del Mondo per lanciarsi al meglio verso la rassegna iridata. In casa Italia attesa anche per Luca Braidot, che con l’argento europeo ha avuto una grande iniezione di fiducia e punterà ad un altro piazzamento di rilievo in questa gara.

In campo femminile assisteremo invece ad un appassionante duello tra la svizzera Jolanda Neff e la danese Annika Langvad per la conquista della Coppa. La campionessa iridata ed europea si trova al commando con 142 punti di vantaggio e sulla carta ha in pugno il terzo successo in carriera nella generale. Nella mountain bike però tutto può succedere e Langvad è pronta a sfruttare un eventuale problema dell’avversaria. Per quanto riguarda le azzurre sarà sempre la veterana Eva Lechner la punta, mentre tra le Under 23 Marika Tovo, vicecampionessa europea, cercherà di tornare sul podio.

Foto: Nicola Fabbian