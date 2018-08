Motomondiale, GP Gran Bretagna 2018: programma, orari e tv di domenica 26 agosto

Sarà una domenica all’insegna dei motori. A Silverstone va in scena il GP di Gran Bretagna, dodicesima tappa del Motomondiale. Sullo storico circuito britannico prosegue la lotta per il titolo, che in MotoGP vede favoritissimo Marc Marquez. C’è più equilibrio, invece, in Moto2 e Moto3, con Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi che da leader delle due classifiche dovranno difendersi rispettivamente da Miguel Oliveira e Jorge Martin.

Saranno orari leggermente differenti rispetto al solito, visto non solo il fuso orario, ma anche la concomitanza con la F1. La domenica di Silverstone sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP HD e in streaming su Sky Go. In chiaro, invece, TV8 trasmetterà le gare delle tre classi in differita.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale delle gare delle tre classi del GP della Gran Bretagna.

La programmazione di Sky Sport MotoGP HD

Domenica 26 agosto

ore 10.00-10.20, Moto 3, Warm Up

ore 10.30-10.50, Moto GP, Warm Up

ore 11.00-11.20, Moto 2, Warm Up

ore 12.20, Moto 3, Gara

ore 14.00, Moto GP, Gara

ore 15.30, Moto 2, Gara

La programmazione di TV8/HD

Domenica 26 agosto

ore 15.15, Moto 3, Gara, differita

ore 17.00, Moto GP, Gara, differita

ore 18.30, Moto 2, Gara, differita













