Motomondiale, GP Austria 2018: programma, orari e come vederlo su Sky e TV8

Neanche il tempo di respirare che è subito venuto il momento del GP d’Austria, undicesimo round del Motomondiale 2018. Reduce dalla doppietta Ducati di Brno (Repubblica Ceca) in MotoGP, il Circus torna subito in scena su un tracciato assai favorevole alla Rossa. Le vittorie di Andrea Iannone e di Andrea Dovizioso negli ultimi due anni parlano chiaro. Ed è proprio il forlivese ad arrivare all’appuntamento con il vento in poppa, dopo il successo in Repubblica Ceca davanti al compagno di squadra Jorge Lorenzo. Una vittoria che fa bene al morale della squadra e dimostra che la GP18 è una gran moto, capace di andar forte anche su tracciati, sulla carta, non così adatti. Su una pista “stop&go” la D16 può imprimere il proprio marchio anche se la partita per il Mondiale sembra già chiusa. Marc Marquez, se non vince, va comunque a podio ed il suo vantaggio sul secondo in classifica Valentino Rossi è lievitato a 49 punti.

Un margine che sfiora le due gare e dunque per lo spagnolo la gestione può essere assai tranquilla. Del resto, i tanti errori commessi dalla Ducati e la scarsa competitività della Yamaha hanno permesso all’iberico di andare in fuga ed ora sperare di riprenderlo è impresa disperata. Comunque, il “Dottore” non andrà in Austria per guardare gli altri vincere e come sempre getterà il cuore oltre l’ostacolo per mettere in mostra la sua classe. Di seguito il programma del weekend con copertura di Sky Sport per gli abbonati ed in CHIARO di TV8 in diretta dei turni di qualifiche e delle gare domenicali delle tre classi. OASport vi offrirà le consuete DIRETTE LIVE testuali

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2018

Programmazione su SkySport1 e SkySport MotoGP

Venerdì 10 agosto

ore 9.00-9.40 Prove libere 1 Moto3

ore 9.55-10.40 Prove libere 1 MotoGP

ore 10.55-11.40 Prove libere 1 Moto2

ore 13.10-13.50 Prove libere 2 Moto3

ore 14.02-14.50 Prove libere 2 MotoGP

ore 15.05-15.50 Prove libere 2 Moto2

Sabato 11 agosto

ore 9.00-9.40 Prove libere 3 Moto3

ore 9.55-10.40 Prove libere 3 MotoGP

ore 10.55-11.40 Prove libere 3 Moto2

ore 12.35-13.15 Qualifiche Moto3

ore 13.30-14.00 Prove libere 4 MotoGP

ore 14.10-14.25 Qualifiche 1 MotoGP

ore 14.35-14.50 Qualifiche 2 MotoGP

ore 15.05-15.50 Qualifiche Moto2

Domenica 12 agosto

ore 8.40-9.00 Warm-up Moto3

ore 9.10-9.30 Warm-up Moto2

ore 9.40-10.00 Warm-up MotoGP

ore 11.00 GARA MOTO3

ore 12.20 GARA MOTO2

ore 14.00 GARA MOTOGP

