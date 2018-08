MotoGP, Valentino Rossi: “Vogliamo vincere la prima gara stagionale”

Ritorno dalle vacanze per i piloti del motomondiale che nel week-end si sfideranno in Repubblica Ceca sulla tecnica pista di Brno. È carico Valentino Rossi, che ha parlato alla vigilia, come riportato dalla Gazzetta dello Sport: il campione di Tavullia vuole assolutamente tornare alla vittoria, provando anche a limitare i danni in chiave classifica da Marc Marquez.

“Per prima cosa avrei avuto bisogno di una vacanza più lunga: ho settimana di pausa e mi sarebbe piaciuto ancora un po’ di tempo, ma ora dobbiamo tornare a concentrarci nuovamente. Brno è una grande pista, l’anno scorso ero veloce, ma in MotoGP non si sa mai. Il test del lunedì sulla stessa pista sarà importante: ci avviciniamo a un paio di settimane impegnative con i due GP di fila. Fare due belle gare sarà cruciale, sia per il campionato, sia per la Yamaha: vogliamo assicurarci la nostra prima vittoria in gara della stagione”.

“Ho apprezzato molto la pausa estiva, era necessario disconnettersi e tornare con più forza per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. D’ora in poi non possiamo permetterci di fare errori. In queste settimane mi sono allenato duramente, Brno e l’Austria mi piacciono molto e penso di poter lottare per il podio come nelle ultime gare. Colgo l’occasione per congratularmi ancora con il mio team per il passo avanti: la moto ha funzionato bene ad Assen e al Sachsenring e mi sono sentito davvero bene, ma dobbiamo continuare a lavorare e continuare a combattere, perché siamo sulla strada giusta e non possiamo arrenderci” le parole di Maverick Vinales, compagno di team di Rossi alla Yamaha.













