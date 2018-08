MotoGP, Test Misano 2018: le Ducati di Lorenzo e Dovizioso davanti a tutti. Assente Marquez, Valentino Rossi è quarto

E’ sempre la Ducati a fare la voce grossa in questo scorcio di stagione in MotoGP. Dopo aver vinto gli appuntamenti di Brno (Repubblica Ceca) e del Red Bull Ring (Austria), le due GP18 hanno confermato la loro supremazia nella giornata di test che si è tenuta ieri a Misano in vista del prossimo GP di San Marino (7-9 settembre) ed anche in preparazione del round di Silverstone (Gran Bretagna) che caratterizzerà il weekend che sta per arrivare. Prove a cui non ha preso parte la Honda ufficiale di Marc Marquez ma che hanno visto le presenze, oltre che delle due D16, anche della coppia Yamaha composta da Valentino Rossi e Maverick Vinales e delle due Aprilia guidate da Aleix Espargaró e da Scott Redding.

Ebbene il miglior crono è stato di Lorenzo che ha stampato un eccellente 1’31″9, coprendo 72 giri, e mettendo in mostra un passo incredibile nonostante le alte temperature sull’asfalto. Una prestazione di 6 decimi migliore di quella di Dovizioso, con 90 tornate portate a termine, concentrato molto sul lavoro di sviluppo tecnico in vista del GP di Gran Bretagna.

Terza piazza per la LCR Honda di Cal Crutchlow (1’33″1) e poi Valentino Rossi (1’33″2) che, stando alle informazioni in circuito (fonte gpone.com), avrebbe provato alcune nuove specifiche di elettronica e poco altro, rimanendo comunque distante dal gruppo dei migliori. Per il “Dottore” 86 giri mentre per il compagno di squadra Maverick Vinales 95, in ritardo di 2 decimi dal teammate. A completare l’ordine dei tempi il collaudatore della Ducati Michele Pirro (1’33″5) e le moto di Noale con Espargaró settimo in 1’33″5 e Redding ottavo in 1’33″8.

TEMPI (fonte gpone.com)

1. Jorge Lorenzo (Ducati) 1’31”9

2. Andrea Dovizioso (Ducati) 1’32”5

3. Cal Crutchlow (Honda) 1’33”1

4. Valentino Rossi (Yamaha) 1’33”2

5. Maverick Vinales (Yamaha) 1’33”4

6. Aleix Esparagarò (Aprilia) 1’33”5

7. Scott Redding (Aprilia) 1’33”8













