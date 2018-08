F1, i precedenti della Ferrari nel GP del Belgio. Tanti successi, ma solo due podi nelle ultime otto stagioni

Torna in pista la F1 dopo la pausa estiva, e come da qualche anno a questa parte il primo appuntamento dopo le vacanze sarà il GP del Belgio, a Spa. Un circuito storico, un classico del Circus, che fa parte del calendario del Mondiale (non ininterrottamente) dal 1950.

La Ferrari è la scuderia con più successi nel GP del Belgio, ben 16, seguita dalla McLaren a due lunghezze di distanza. Il primo trionfo della Rossa è giunto alla terza edizione iridata, con Alberto Ascari, che firmò la doppietta 1952-1953, seguito qualche anno dopo da Peter Collins (1956). Phil Hill e John Surtees vinsero rispettivamente nel 1961 e 1966, prima che la corsa cambiasse sede, spostandosi prima a Nivelles e poi a Zolder, dove sono arrivate le vittorie di Niki Lauda (1975, 1976), Jody Schekter (1979) e Michele Alboreto (1984).

Il ritorno a Spa, nel 1983, poi definitivamente nel 1985, è coinciso con una siccità di successi da parte della Ferrari, fino all’arrivo a Maranello di Michael Schumacher, il pilota con più vittorie nel GP del Belgio, sei, quattro delle quali al volante della Rossa, nel 1996 e 1997, poi nel 2001 e 2002. Gli ultimi successi risalgono invece al triennio 2007-2009, con Kimi Raikkonen, il pilota in attività con più vittorie (4), e nel mezzo il successo di Felipe Massa.

La Ferrari resta la scuderia che vanta più pole (13), giri veloci (18) e podi (46), ma sono ben nove anni che non riesce più a passare per prima sotto la bandiera a scacchi a Spa, sintomo di un rapporto particolare tra la Rossa e questo circuito, complicatosi ulteriormente con l’inizio dell’era turbo. In questo lasso di tempo, infatti, scarseggiano anche i podi: soltanto due, con i secondi posti di Fernando Alonso nel 2013 e Sebastian Vettel nel 2017. Alla SF71H, dunque, il compito di invertire la recente tradizione negativa.













