MotoGP, Marc Marquez: “Proveremo a essere veloci e competitivi sin dall’inizio del fine settimana in Austria”

Reduce dal terzo posto del GP della Repubblica Ceca, a Brno, Marc Marquez non perde di certo la fiducia. La doppietta Ducati (Andrea Dovizioso vincitore e Jorge Lorenzo secondo) non ha cambiato molto, per lo spagnolo, la graduatoria iridata, essendo ora in vantaggio di 49 punti sul secondo in classifica Valentino Rossi, quarto sul circuito ceco.

Il centauro della Honda, dunque, conscio del fatto suo si proietta al prossimo weekend austriaco con convinzione, mettendo in pista anche alcune novità provate nei recenti test a Brno, tenutisi il giorno dopo la gara: “Arriviamo da un buon test a Brno, dove abbiamo trovato diverse cose positive. Proveremo alcune di queste soluzioni al Red Bull Ring e vedremo come andranno. Quella austriaca è un’altra pista in cui Dovizioso e Lorenzo saranno forti, ma noi lo scorso anno siamo stati forti dunque vedremo se torneremo a giocarci la vittoria all’ultima curva un’altra volta! Proveremo a essere veloci e competitivi sin dall’inizio del fine settimana e poi lottare per il vertice” (fonte: motorsport.com).













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI