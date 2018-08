MotoGP LIVE, DIRETTA GP Repubblica Ceca 2018: doppietta Ducati, Andrea Dovizioso in trionfo!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP Repubblica Ceca 2018, tappa del Mondiale MotoGP. A Brno andrà in scena una gara che si preannuncia particolarmente appassionante e avvincente, su un tracciato storico e molto gradito ai piloti può succedere davvero di tutto e l’Italia spera di festeggiare. Andrea Dovizioso scatterà dalla pole position affiancato da Valentino Rossi: il forlivese va a caccia di riscatto dopo delle uscite un po’ deludenti, il Dottore cerca la vittoria sulla pista dove tutto è nato. Marc Marquez però proverà a scalzarsi e a guadagnarsi una vittoria che potrebbe essere determinante per il campionato.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP Repubblica Ceca 2018, tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.













14.45 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.

14.43 Andrea Dovizioso ha vinto il GP di Repubblica Ceca davanti a Lorenzo, Marquez, Rossi, Crutchlow, Petrucci e Zarco. 10° Iannone, 13° Morbidelli. In classifica generale Marquez resta saldamente in testa con 49 punti di vantaggio su Valentino Rossi.

HA VINTO DOVIZIOSOOOOOOOOOOOOOOO!!! GRANDISSIMOOOOOOOOOOOOOO!!! DOPPIETTA DUCATIIIIIIIII!!! 2° Lorenzo, 3° Marquez. ROSSSSSIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Sorpassa Crutchlow e chiude quarto!

-1 LORENZOOOO!!! Quasi manda giù Marquez e si riprende il secondo posto!

-1 Marquez è secondo, superato Lorenzo.

-1 INIZIA L’ULTIMO GIRO! Marquez ha attaccato Lorenzo, senza successo. Dovizioso si gioca la vittoria!

-2 DENTRO LORENZO! Dovizioso non ci sta e si riprende la vetta! Che battaglia, sono con il coltello tra i denti! Si odiano…

-2 ULTIMI DUE GIRI! Dovizioso, Lorenzo e Marquez si giocano la vittoria! Rossi è quinto dietro Crutchlow.

-3 CONTINUA LA BATTAGLIA! Passa ancora Lorenzo, Dovizioso torna primo con l’incrocio di traiettoria. Marquez si mantiene guardingo…

-3 COS’HA FATTO LORENZOOOOOOOOOO!!! In due curve si era portato al comando, poi è finito lungo e Dovizioso si è ripreso la testa! Due Ducati davanti ora, finale incandescente!

-4 Se ne vanno via Dovizioso, Marquez e Lorenzo. Ora fanno fatica Crutchlow e Rossi, che pagano mezzo secondo.

-5 SI SVEGLIA LORENZOOOOOOOOO!!! Sembrava in difficoltà, ora ha superato Crutchlow ed è di nuovo terzo!

-6 ROSSI COMMOVENTE! Sta riuscendo con i denti a rimanere agganciato ai primi pur con una Yamaha inferiore!

-6 Probabile che Marquez stia aspettando gli ultimi tre giri per dare la scrollata definitiva. Per ora non forza e resta a ruota di Dovizioso.

-7 Lorenzo sta provando a riportarsi sul terzetto di testa, da cui paga un gap di 4 decimi.

-8 Niente da fare, ecco la solita crisi di gomme per la Yamaha. La moto diventa inguidabile con gli pneumatici usurati. Il Dottore viene superato anche da Lorenzo ed è quinto.

-8 Per ora Dovizioso resta al comando. Marquez è secondo, ma davvero sembra che lo spagnolo stia giocando al gatto col topo. 3° Crutchlow, 4° Rossi che resta a contatto con i primi. 5° Lorenzo.

-9 La Yamaha perde molto in uscita di curva. Valentino Rossi viene scavalcato anche da Crutchlow. Purtroppo la moto di Iwata resta inferiore a Honda e Ducati.

-10 Ora Valentino sta dando tutto per rimanere a contatto con Dovizioso e Marquez. Anche Crutchlow si è rifatto sotto.

-11 Rossi in difficoltà. In poche curve è stato passato prima da Dovizioso e poi da Marquez. Il Dottore è terzo.

-11 Lorenzo in crisi, viene superato anche da Crutchlow. I primi tre sono scappati.

-12 Marquez attacca Dovizioso, ma l’italiano mantiene la posizione grazie all’incrocio di traiettoria.

-12 Fa sul serio Marquez. Sta cambiando passo ed a breve attaccherà Dovizioso.

-13 Marquez fiuta il pericolo e torna subito davanti a Lorenzo: è terzo. Caduto Rabat.

-13 Valentino è il più veloce in pista, sta accelerando! Dietro di lui le due Ducati di Dovizioso e Lorenzo, poi Marquez.

-14 ROSSI PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! SORPASSO PULITISSIMO! Il Dottore scavalca Dovizioso e prova addirittura ad allungare!

-14 LORENZOOOOOO!! Che sorpasso su Marquez! Il maiorchino torna terzo!

-14 Crutchlow scavalca Petrucci ed è quinto. Rossi sembra sempre più minaccioso su Dovizioso…

-15 Si è ricompattato il gruppo, sono addirittura in undici tutti insieme. Dovizioso fa da lepre, senza fare la differenza.

-16 Il giro veloce è di Rabat, al momento undicesimo. Questo fa capire quanto stiano andando piano davanti. Per Valentino Rossi questo è un bene, visto il degrado delle gomme della Yamaha. Marquez invece sta giocando?

-17 Marquez rompe gli indugi e sorpassa Lorenzo con una staccata durissima.

-17 Sempre in testa Dovizioso davanti a Rossi, Lorenzo, Marquez e Petrucci. I primi 5 sono andati via. Stanno dando la sensazione di gestire le gomme in questa fase.

-18 Situazione incertissima, la corsa deve ancora entrare nel vivo. Due italiani davanti!

-19 Petrucci scatenato, scavalca anche Crutchlow ed è quinto!

-19 Gruppo compatto, sembra la Moto3! Tutti insieme! Dovizioso al comando, poi Rossi, Lorenzo, Marquez, Crutchlow e Petrucci.

-20 Grande rimonta per Petrucci, è sesto.

-20 Marquez attacca Rossi, ma il Dottore spranga la porta! Lorenzo ne approfitta e sale in terza piazza davanti al connazionale della Honda!

-21 ROSSI DI NUOVO PRIMO! Che sorpasso su Dovisioso! Ma il Dovi non ci sta e torna davanti alla staccata successiva! E’ una battaglia feroce!

-21 all’arrivo. Dovizioso si riprende subito la testa su Valentino Rossi. 3° Marquez, 4° Lorenzo. Caduti Vinales, Smith e Bradl!

14.00 PARTITI! Valentino Rossi scatta benissimo ed è primoooooooooo!!!

13.58 Giro di ricognizione. Il cielo è nuvoloso, potrebbe anche piovere.

13.57 Saranno 21 i giri da percorrere.

13.54 Pochi minuti al via! Ducati e Honda favorite con Dovizioso e Marquez, ma Rossi dalla prima fila può stupire, abituato a dare qualcosa in più in gara e colmare il gap della sua Yamaha. MANCA POCO!

13.52 Gara incerta! Ci sono circa dieci gradi in meno rispetto al resto del weekend, per cui sarà fondamentale la scelta delle gomme. Viñales e Zarco hanno infatti optato per la morbida (lo spagnolo davanti, il francese sia davanti che dietro), mentre c’è chi rimane conservativo con la dura, come Crutchlow e Zarco. Opzione media-dura per Rossi

13.50 Buongiorno a tutti! Tra pochi minuti prenderà il via la gara della MotoGP a Brno! Andrea Dovizioso e Valentino Rossi si giocano la vittoria!

