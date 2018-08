MotoGP, GP Repubblica Ceca 2018: Andrea Dovizioso autoritario! Doppietta Ducati: Lorenzo secondo davanti a Marquez. Quarto Valentino Rossi

Doppietta Ducati a Brno. Andrea Dovizioso trionfa nel GP della Repubblica Ceca davanti a Jorge Lorenzo. Weekend perfetto per il pilota italiano che dopo la pole si è preso anche la vittoria in una gara che lo ha visto quasi sempre in testa. Aveva ragione Marc Marquez, terzo, quando nei giorni scorsi continuava a dire di temere particolarmente la Ducati e il Dovi in particolare. Lo spagnolo ha marcato il forlivese da vicino ma nel finale non è riuscito ad impensierirlo, complice la presenza del terzo incomodo Lorenzo. Gara complicata, invece, per Valentino Rossi, quarto al fotofinish sul britannico Cal Crutchlow.

Vittoria d’autorità per Dovizioso, arrivata al termine di una gara d’attesa, bloccata dall’incognita gomme. All’asfalto, che con le continue frenate mette a dura prova le mescole, si è aggiunta la temperatura, di molto più bassa rispetto agli oltre 50 gradi dei giorni scorsi. Ne è venuta fuori una corsa anestetizzata, con Dovi al comando tallonato da vicino dal cacciatore Marquez. Marc è rimasto guardingo, come già altre volte quest’anno, in attesa di piazzare il colpo.

Ma l’affondo non è mai arrivato perché nel finale è stato l’involontario gioco di squadra Ducati a fare la differenza. Lorenzo, insolitamente in versione “ragioniere”, ha acceso la miccia a quattro giri dal termine, inserendosi di prepotenza tra i due litiganti e provando più volte a insidiare Dovizioso. All’ultimo giro, quindi, il botta e risposta tra Marc e Jorge ha favorito il forlivese: Marquez si è portato in seconda posizione, Lorenzo ha risposto e Dovi ha allungato quel tanto che è bastato per vincere, interrompendo una siccità che durava dalla prima gara della stagione in Qatar e riportando la Ducati dopo dieci anni sul gradino più alto a Brno.

Quarto Valentino Rossi, che come al solito ha ottenuto il massimo dalla sua Yamaha. Il Dottore ci ha provato, si è anche messo in testa per pochi giri provando a fare il ritmo, fino a quando le gomme (a differenza degli altri ha scelto la media all’anteriore) e il gap che la M1 si porta dietro non gli hanno presentato il conto. Rossi è scivolato fino alla quinta posizione, ma a poche curve dalla fine ha piazzato la zampata per chiudere davanti a Crutchlow.

Bene in sesta posizione Danilo Petrucci, davanti al francese Johann Zarco e allo spagnolo Dani Pedrosa. Nono un altro spagnolo, Alvaro Bautista, alla quinta presenza in top ten consecutiva, davanti a un Andrea Iannone deludente dopo un weekend in cui la Suzuki sembrava potersi inserire nel gruppo di testa.

