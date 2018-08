MotoGP, GP Gran Bretagna 2018: risultato e classifica prove libere 3. Crutchlow il migliore, bene Vinales e Valentino Rossi, Marquez e Dovizioso si nascondono

E’ del britannico Cal Crutchlow (Honda) il miglior crono delle prove libere 3 del GP di Gran Bretagna, dodicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di casa a Silverstone il centauro del team di Lucio Cecchinello, che ha confermato l’accordo con la squadra gestita dal team manager italiano, si è issato in vetta all’ordine dei tempi con il crono di 2’01″866, sfruttando la gomma morbida al posteriore, in simulazione del time-attack. Cal, in vista delle qualifiche, sarà senz’altro tra gli osservati speciali, accreditato del secondo crono nella graduatoria combinata.

Alle sue spalle un buon Danilo Petrucci (Ducati) che in 2’01″893 (secondo in questo turno) è riuscito a staccare il biglietto per la Q2 (settimo tempo della classifica combinata) su una pista non in grandi condizioni, per via dell’umido presente in alcune zone all’inizio della sessione. Terzo tempo delle PL3 per il compagno di squadra di Petrucci Jack Miller (2’02″047), entrato in Q2 con il tempo di ieri, che ha confermato l’ottima velocità della Rossa del Team Pramac.

Scorrendo la classifica troviamo la Yamaha Tech3 del francese Johann Zarco (2’02″076), con un ritardo di 210 millesimi dal leader del turno e in Q2 anch’egli, davanti alla coppia di Iwata ufficiale composta da Maverick Vinales (2’02″088) e da Valentino Rossi (2’02″088), autori dello stesso tempo e in Q2. Lo spagnolo ha impressionato per la sequenza di giri effettuati con una morbida sull’anteriore ed una media sul posteriore mentre Valentino, nel suo ultimo tentativo, non è riuscito a portare al termine la sua simulazione da qualifica nel migliore dei modi. Saranno sicuramente protagonisti nella lotta per la pole.

Settimo tempo odierno e purtroppo fuori dalla top10 della classifica combinata Franco Morbidelli (Honda), che l’anno prossimo sarà in sella alla Yamaha del nuovo Team Petronas, mentre ottavo e nono Andrea Dovizioso (2’02″351) e Marc Marquez (2’02″550) che hanno molto lavorato in ottica gara sulle loro Ducati e Honda senza concentrarsi eccessivamente sulla ricerca della prestazione pura. Stesso discorso per Jorge Lorenzo (Ducati), quindicesimo in queste PL3, e comunque in Q2 al pari dei due centauri citati precedentemente.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 3 – GP GRAN BRETAGNA 2018 – MOTOGP

1 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 2’01.866 15 15 326.2

2 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing DUCATI 2’01.893 16 16 0.027 0.027 327.2

3 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing DUCATI 2’02.047 11 12 0.181 0.154 320.2

4 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2’02.076 15 16 0.210 0.029 322.6

5 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 2’02.088 16 19 0.222 0.012 324.9

6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 2’02.088 17 17 0.222 322.2

7 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS HONDA 2’02.321 15 16 0.455 0.233 320.0

8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 2’02.351 15 16 0.485 0.030 327.2

9 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2’02.550 18 18 0.684 0.199 325.1

10 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’02.559 16 16 0.693 0.009 318.3

11 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 2’02.640 18 18 0.774 0.081 325.5

12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’02.940 10 12 1.074 0.300 316.0

13 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’03.108 13 13 1.242 0.168 321.9

14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’03.197 17 17 1.331 0.089 320.5

15 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team DUCATI 2’03.482 13 14 1.616 0.285 326.1

16 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 2’03.493 17 18 1.627 0.011 322.0

17 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team DUCATI 2’03.701 12 12 1.835 0.208 320.6

18 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’03.702 15 15 1.836 0.001 321.4

19 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS HONDA 2’03.813 12 16 1.947 0.111 313.8

20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2’03.890 15 15 2.024 0.077 316.6

21 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’03.932 11 11 2.066 0.042 317.9

22 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team DUCATI 2’04.235 7 15 2.369 0.303 319.9

23 76 Loris BAZ FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’04.316 13 16 2.450 0.081 313.1

24 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing DUCATI 2’05.077 14 14 3.211 0.761 319.8

CLASSIFICA COMBINATA DEI TEMPI – PROVE LIBERE – MOTOGP – GP GRAN BRETAGNA 2018

POS # RIDER GAP 1 4 A. DOVIZIOSO 2:01.385 2 35 C. CRUTCHLOW +0.005 3 25 M. VIÑALES +0.061 4 93 M. MARQUEZ +0.144 5 99 J. LORENZO +0.397 6 43 J. MILLER +0.434 7 9 D. PETRUCCI +0.508 8 5 J. ZARCO +0.577 9 46 V. ROSSI +0.703 10 29 A. IANNONE +0.846













