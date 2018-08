MotoGP, GP Gran Bretagna 2018: prove libere 1. Doppietta Yamaha con Vinales davanti a Rossi, poi Dovizioso. Marquez 10°

Grande sorpresa nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2018 della MotoGP. Ci si attendeva un duello tra Marc Marquez e le Ducati, invece davanti a tutti troviamo le due Yamaha. Maverick Vinales, infatti, ha chiuso il primo turno con un ottimo 2:02.073, al termine di un filotto di giri davvero eccellente. Alle sue spalle, per confermare il positivo inizio di weekend per il team di Iwata, si è classificato Valentino Rossi a 189 millesimi di distacco. I due compagni hanno svolto un lavoro differente, soprattutto a livello di gomme, ma sono arrivati entrambi ad ottime prestazioni. Terza posizione, ad un solo millesimo dal “Dottore”, per Andrea Dovizioso (Ducati), mentre al quarto posto troviamo il padrone di casa Cal Crutchlow (LCR Honda) a 328, dopo essere rimasto in vetta a lungo nel corso della mattinata.

Quinta posizione per l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) a ben nove decimi da Vinales, mentre in quinta si è piazzato Jorge Lorenzo (Ducati), il primo ad avere accumulato più di un secondo di distacco. Settima posizione per il suo connazionale Tito Rabat (Ducati Reale Avintia) a 1.063, ottava per Andrea Iannone (Suzuki) a 1.134, nona per il francese Johann Zarco (Yamaha Tech3) a 1.170, decima per Marc Marquez (Honda) a 1.626. Lo spagnolo si trova in una posizione particolare, dopo un turno nel quale ha, come sempre, preferito pensare alle gomme. Il campione del mondo in carica, inoltre, ha compiuto una scivolata innocua alla curva Brooklands, nel tentativo di forzare in staccata.

Gli altri italiani: solamente 15esimo Danilo Petrucci (Ducati Pramac) con un distacco di bene 2.097 da Vinales mentre è 20esimo Franco Morbidelli (Honda EG 0,0 VDS) a 3.073.

La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna ha visto sole pieno, con temperature ancora basse, in poche parole le condizioni ideali per la Yamaha. Vedremo questo pomeriggio se le due moto di Iwata saranno in grado di confermarsi, con gli inevitabili ritorni di Marquez e delle due Ducati.

CLASSIFICA TEMPI FP1 GP GRAN BRETAGNA MOTOGP 2018

1 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 322.4 2’02.073

2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 316.6 2’02.262 0.189 / 0.189

3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 325.6 2’02.263 0.190 / 0.001

4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 325.4 2’02.401 0.328 / 0.138

5 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 317.2 2’02.973 0.900 / 0.572

6 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 323.2 2’03.115 1.042 / 0.142

7 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 321.6 2’03.136 1.063 / 0.021

8 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 317.1 2’03.207 1.134 / 0.071

9 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316.9 2’03.243 1.170 / 0.036

10 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 320.2 2’03.699 1.626 / 0.456

11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 317.4 2’03.886 1.813 / 0.187

12 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 316.4 2’04.013 1.940 / 0.127

13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 320.1 2’04.105 2.032 / 0.092

14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 312.0 2’04.112 2.039 / 0.007

15 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 321.6 2’04.170 2.097 / 0.058

16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 316.9 2’04.567 2.494 / 0.397

17 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 319.3 2’04.601 2.528 / 0.034

18 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 312.5 2’04.966 2.893 / 0.365

19 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 314.2 2’05.013 2.940 / 0.047

20 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 315.0 2’05.146 3.073 / 0.133

21 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 318.6 2’05.389 3.316 / 0.243

22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 313.7 2’05.448 3.375 / 0.059

23 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 315.3 2’06.214 4.141 / 0.766

24 76 Loris BAZ FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 310.2 2’06.731 4.658 / 0.517

Foto: Valerio Origo